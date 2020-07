Pandémia prehĺbila stratu automobilky Aston Martin na 227 mil. libier

Londýn 29. júla (TASR) - Britský výrobca luxusných áut Aston Martin oznámil za 1. polrok tohto roka prehĺbenie straty, keď do predaja zasiahla pandémia nového koronavírusu.



Aston Martin informoval, že za prvých šesť mesiacov tohto roka zaznamenal stratu pred zdanením 227 miliónov libier (249,54 milióna eur), čo do veľkej miery spôsobili karanténne opatrenia zavedené s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu. Pred rokom vykázala firma stratu okolo 79 miliónov libier. Výroba v hlavnom závode firmy v Gaydone v strednom Anglicku by sa mala opätovne spustiť najskôr koncom augusta, čo je omnoho neskôr, než sa pôvodne plánovalo.



Pandémia spôsobila, že spoločnosť predala za prvých šesť mesiacov tohto roka iba 1770 vozidiel. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje pokles o 41 %. Navyše z drahých "špeciálov" predala spoločnosť iba jedno vozidlo. V dôsledku tohto vývoja sa tržby prepadli o 64 % na 146 miliónov eur.



(1 EUR = 0,90968 GBP)