Koronavianoce zvýšili v Česku dopyt po masážnych pištoliach

Praha 26. decembra (TASR) - Masážna pištoľ, bezdotykový teplomer alebo sterilizátor. Množstvo Čechov si v tomto roku rozbalilo pod stromčekom tieto nie príliš tradičné darčeky. Tohtoročné predvianočné nákupy totiž ovplyvnila - podobne ako viacero iných vecí - pandémia nového koronavírusu. Ľudia tak nielenže nakupovali darčeky online, ale uchýlili sa aj k netypickému výberu. Informoval o tom server lidovky.cz.



Ani tento rok v mnohých domácnostiach nechýbali klasické bestsellery, ako sú mobilné telefóny, notebooky, alebo inteligentné hodinky. "V priebehu posledného týždňa zákazníci najčastejšie kupovali kuchynské roboty, prenosné slúchadlá, fitness náramky, mobilné telefóny a okrem toho aj stolové hry," povedala pre Lidové noviny hovorkyňa e-shopu Mall.cz Pavla Hobíková. Okrem toho sa zvýšil predaj drobných elektrospotrebičov, ako sú elektrické zubné kefky, holiace strojčeky, kulmy a fény.



Koronavírusová pandémia sa však podpísala aj na výbere ďalších vianočných darčekov. "V dôsledku pandémie vzrástol medziročne o tisícky percent predaj oxymetrov (na meranie hladiny kyslíka v krvi), osemnásobne sa zvýšil predaj sterilizátorov a päťnásobne vzrástli predaje bezdotykových teplomerov. Hitom tohtoročných Vianoc však boli v Českej republike aj masážne pištole a goliere," povedala pre LN Daniela Chovancová, hovorkyňa internetového obchodu Alza.cz. Ľudia sa tak pravdepodobne po svojom vyrovnávajú so skutočnosťou, že vláda počas tohto roka už dvakrát zatvorila väčšinu služieb, vrátane masážnych salónov.



Podľa Hobíkovej sa pred Vianocami darilo práve výrobkom, ktoré súvisia so zmenou životného štýlu. O približne 1000 % vyskočil predaj bežeckých pásov. Dokonca o 2000 % vzrástol predaj celej kategórie fitness pomôcok, ako sú rôzne trenažéry alebo činky.



Podľa jednotlivých nákupov je navyše evidentné, že ľudia sa snažia spríjemniť si čas, ktorý sú v súčasnosti prinútení tráviť viac doma. "Z domu sa stala kancelária, škola, telocvičňa aj jedáleň," uviedla pre LN Hobíková. Záujem bol preto aj o sauny, vírivky, domáce vinotéky, multifunkčné hrnce alebo kávovary.



Ako dodala, o tretinu vzrástol medziročne záujem aj o hobby sortiment. "Zákazníci sa púšťajú do rôznych menších či väčších opráv domovov, čo vidíme na celkovom raste dopytu po kutilskom sortimente," dodala Hobíková.