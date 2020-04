Koronavírus medziročne zvýšil spotrebu energie v domácnostiach o 40 %

Bratislava 15. apríla (TASR) - Opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu významne zvýšili spotrebu elektrickej energie v domácnostiach. Vo firmách a verejnej správe, naopak, spotreba energie poklesla. Vyplýva to zo údajov zaslaných inteligentnými elektromermi (IMS) alternatívneho dodávateľa energie Magna energia.



"Údaje z IMS potvrdzujú, že medziročne významne klesla spotreba elektriny na strane firiem a odberateľov patriacich do segmentu verejnej správy. Tu nejde iba o úrady, ale aj o školy, ktorých zriaďovateľom je samospráva. Na druhej strane, spotreba domácností medziročne stúpla. Dôvodom je, že mnohí ľudia momentálne pracujú z domu," uviedol portfólio manažér Magna energia Martin Semrič. Inteligentné elektromery sledujú spotrebu v štvrťhodinových intervaloch a získané dáta odosielajú elektronicky. Sú nimi vybavení odberatelia s ročnou spotrebou nad štyri megawatthodiny (MWh) ročne, kam patria okrem firiem a inštitúcií predovšetkým domácnosti žijúce v rodinných domoch.



Spotreba domácností vybavených IMS bola napríklad 5. apríla o 39,75 % vyššia než vlani. Spotreba podnikateľov bola v ten istý deň medziročne nižšia o viac ako 40 %, u odberateľov zo segmentu verejná správa bol prepad až 52,5 %. V porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi však za ostatné mesiace celkovo aj spotreba domácností klesla. Dôvodom je koniec zimy, čo so sebou prináša teplejšie dni a neskorší západ slnka.



Spotreba elektrickej energie firiem a verejných inštitúcií by bola v úvode tohto roka o niečo nižšia ako vlani, ak by aj ku kríze spojenej s koronavírusom neprišlo. "Dôvodom je teplejšia zima než tá vlaňajšia, vďaka ktorej dokázali odberatelia ušetriť. Od polovice marca však došlo k prepadu spotreby, ktorá je už vyvolaná hlavne novým koronavírusom, nie počasím," ozrejmil Semrič. U domácností sa podľa neho pod zvýšenú spotrebu podpísalo nielen to, že ľudia častejšie pracujú doma na počítači, ale aj to, že si doma aj častejšie varia či púšťajú umývačku riadu. Na druhej strane by však mali ušetriť na iných službách, ako napríklad na strave či rekreáciách.