Koronavírus môže v turizme zrušiť 50 mil. pracovných miest

Madrid 14. marca (TASR) - Šírenie nového koronavírusu po svete ohrozuje najmä cestovný ruch. V tomto sektore hrozí, že o prácu prídu desiatky miliónov ľudí. Poukázala na to koncom tohto týždňa Svetová rada pre cestovanie a turizmus (World Travel and Tourism Council - WTTC).



Podľa WTTC pandémia ohrozuje v oblasti globálneho cestovania a turizmu približne 50 miliónov pracovných miest, keďže cestovný ruch by mal tento rok zaznamenať pokles zhruba o 25 %. Tento sektor sa pritom na globálnej ekonomike a počte pracovných miest podieľa zhruba 10 %.



Rozsah dôsledkov pre cestovný ruch bude závisieť od toho, ako dlho bude pandémia trvať. Situáciu však do veľkej miery môžu ešte zhoršiť najnovšie reštriktívne opatrenia v jednotlivých krajinách, ako je napríklad rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázať na 30 dní vstup väčšiny Európanov na územie USA, uviedla v rozhovore pre agentúru Reuters Virginia Messinová z WTTC.



"Určité opatrenia vôbec nepomáhajú, navyše môžu ešte posilniť negatívne dôsledky na ekonomiku," povedala Messinová, poukazujúc práve na krok americkej administratívy. Ako dodala, tieto opatrenia sú príliš všeobecné, pričom sa nedokázalo, že sú aj dostatočne efektívne na zabránenie šíreniu vírusu. Na druhej strane, môžu ešte viac obmedziť cesty lekárov a odborníkov a skomplikovať dodávky medicínskych potrieb.



Zároveň uviedla, že z očakávaných 50 miliónov pracovných pozícií, ktoré by v rámci globálneho sektora cestovania a turizmu mohli zaniknúť, až 30 miliónov sa očakáva v Ázii. V Európe by mohlo v cestovnom ruchu zaniknúť približne 7 miliónov pracovných pozícií, dodala Messinová.



WTTC preto vyzvala vlády po celom svete, aby cestovný ruch podporili, napríklad zjednodušením, prípadne zrušením, vízovej povinnosti tam, kde je to možné, ďalej znížením daní a zavedením stimulov na zotavenie sektora po tom, ako sa vírus podarí dostať pod kontrolu. Zároveň vyzvala na väčšiu flexibilitu v sektore, čo znamená, že cestujúci budú môcť svoje cestovné plány presunúť na iný termín, nie zrušiť ich.



V rámci cestovania a turizmu sú novým koronavírusom najzasiahnutejšie aerolínie a spoločnosti prevádzkujúce výletné plavby. Dôsledky šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 sú v ich prípade ešte vážnejšie než v prípade hotelových sietí.



Messinová okrem toho odhaduje, že po tom, ako sa koronavírus podarí dostať pod kontrolu, bude sektoru turizmu trvať približne 10 mesiacov, než sa dostane do normálu.