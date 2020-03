Koronavírus nemôže podľa premiéra ovplyvniť vnútorný trh a Schengen

Bratislava 27. marca (TASR) - Nový koronavírus nemôže podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) ovplyvniť fungovanie vnútorného trhu a Schengenu. "Nikto nemôže obmedziť dodávku tovarov ani spôsobiť, že repatriovaný občan má problém dostať sa do svojej domovskej krajiny. Potrebujeme jasné usmernenia, ktoré budú všetci bez výnimky dodržiavať," povedal po štvrtkovom (26. 3.) rokovaní s európskymi lídrami.



Matovič počas svojho prvého rokovania s lídrami, ktoré sa realizovalo formou videokonferencie a nahradilo marcový samit, potvrdil jednoznačné proeurópske smerovanie novej vlády. Uistil, že Slovensko bude partnerom, na ktorého sa bude dať spoľahnúť a bude podporovať spoločné a efektívne európske riešenia nielen v súvislosti s aktuálnou krízou. "Nová slovenská vláda berie situáciu na národnej, ale aj európskej úrovni mimoriadne vážne," zdôraznil.



Ozrejmil, že prvá vlna opatrení prijatých novou vládou v súvislosti s novým koronavírusom smeruje k ochrane občanov, nasledujú opatrenia na ochranu hospodárstva. „Je dôležité, že rýchle kroky urobila aj Európska komisia a európski ministri financií. Tieto kroky berú vietor z plachiet všetkým tým, ktorí by chceli chronicky polemizovať, či je Únia schopná v kríze pohotovo reagovať," skonštatoval. Ocenil možnosť presmerovať nevyčerpané prostriedky v rámci štrukturálnych fondov.



Pred videokonferenciou lídrov sa uskutočnila aj koordinácia krajín Vyšehradskej skupiny. Predseda vlády apeloval na to, že v aktuálnej situácii sa cezhraniční pracovníci nemôžu stať občanmi druhej kategórie a úlohou je hľadať najlepšie vzájomné riešenia.