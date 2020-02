Koronavírus oslabuje českú korunu, za 15 dní oslabila o 50 halierov

Praha 27. februára (TASR) - Česká koruna zaznamenala od začiatku tohto týždňa oproti euru oslabenie zhruba o 30 halierov a oproti rekordu z polovice februára je slabšia dokonca o 50 halierov. Stratu zaznamenala aj oproti americkému doláru. Regionálne meny sú citlivejšie na obavy investorov zo šírenia koronavírusu, ktoré od začiatku týždňa zasiahli aj akciové trhy.



Ako uviedol server Novinky.cz, českí turisti tak na lyžovačke v Taliansku popri obavách z možnej nákazy koronavírusom pocítia napríklad pri platení kartou aj väčšie výdavky pri prepočte z eur na koruny. Zatiaľ čo 12. februára dosiahol kurz koruny 24,80 CZK/EUR, teraz je to približne 25,30 CZK/EUR.



"Koruna v posledných dňoch výrazne oslabila a odovzdala takmer všetky tohtoročné zisky. Jednoznačne k tomu prispieva súčasná neistota okolo eskalácie koronavírusu v Európe," povedal pre Novinky analytik spoločnosti Akcenta Miroslav Novák.



Na neistotu výraznejšie doplácali regionálne meny, popri korune aj napríklad poľský zlotý či maďarský forint. Nie je pritom dôležité, že v týchto krajinách sa nákaza zatiaľ nepotvrdila.



"Epidémia síce vypukla predovšetkým v Taliansku, je však naivné sa domnievať, že sa vyhne Nemecku, Francúzsku alebo Česku, aj keď hádam v menšom meradle. Eskalácia epidémie dosť výrazne zvyšuje riziko silnejšieho spomalenia európskej aj českej ekonomiky, a prípadne aj recesie v Nemecku. A to pre korunu ani pre českú ekonomiku nie sú dobré správy," dodal Novák.



Hlavný ekonóm Komerčnej banky Jan Vejmělek upozornil, že koruna je v tomto týždni zatiaľ najhoršie sa vyvíjajúcou menou v regióne. Oslabuje rýchlejšie než poľský zlotý či maďarský forint.



"Dôvodom je najmä fakt, že od začiatku roka jej kurz rýchlo rástol, záujem o korunu bol v regionálnom kontexte najväčší, podporený zvýšením úrokových sadzieb centrálnou bankou začiatkom februára. V súčasnej situácii, keď sa nálady zmenili, tak koruna investorov o to rýchlejšie stráca," povedal Vejmělek.



Klesá aj kurz koruny oproti doláru. Zatiaľ čo v polovici februára dosiahol 22,80 CZK/USD, teraz je to 23,30 CZK/USD.



Analytici oslovení Novinkami už pred niekoľkými týždňami odhadovali, že posilnenie sa koruny oproti euru pod hranicu 25 korún je iba dočasné. Málokto však očakával taký rýchly obrat.



"Otázkou je, či môže koruna ďalej oslabovať. Samozrejme, že môže, dokiaľ bude riziko ďalšieho šírenia koronavírusu vrátane jeho možných ekonomických dôsledkov - najmä v Európe - živé," povedal pre Novinky analytik Roklen Jan Berka. "Bohužiaľ, to je vec, ktorú je veľmi ťažké odhadnúť, napriek všetkým preventívnym opatreniam," dodal.