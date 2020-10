Koronavírus priniesol veľkú transformáciu trhu práce

Bratislava 11. októbra (TASR) - Pandémia ochorenia COVID-19 za niekoľko mesiacov úplne zmenila nastavenia slovenského trhu práce. Ľudia viac pracujú z domu a flexibilnejšie a bolo by žiaduce, aby na tieto zmeny reagoval aj Zákonník práce. V Podnikateľskom podcaste od A po ZZZ to povedala prezidentka Asociácie personálnych agentúr na Slovensku (APAS) a generálna manažérka spoločnosti Manpower Zuzana Rumiz.



"Na pracovnom trhu nastáva nový štandard. Veľa zamestnancov i zamestnávateľov preferuje prácu z domu, rovnako aj flexibilný pracovný čas a úväzky. Firmy nechávajú doma zamestnancov cielene, aby sa obmedzili ich kontakty. Okrem toho sa začínajú zameriavať na ľudí s určitými zručnosťami. Vidíme v tom veľkú transformáciu pracovného trhu. Pred pandémiou boli žiadané iné zručnosti ako teraz. Firmy hľadajú dátových analytikov či špecialistov na kybernetickú bezpečnosť. Dôležité sú aj mäkké zručnosti, ako sú schopnosť spolupráce v tíme, empatia, komunikačné schopnosti," zdôraznila Rumiz s tým, že zmeny postupujú veľmi rýchlo, a preto by bolo vhodné, keby na ne reagoval aj Zákonník práce.



"Novela Zákonníka práce by bola veľmi vhodná, najmä v súvislosti s reakciou na aktuálny vývoj na trhu práce. Mala by sa týkať predovšetkým úpravy pracovných úväzkov a za dôležité pre zamestnávateľov považujem aj zníženie odvodovej zaťaženosti," konštatovala prezidentka APAS a generálna manažérka spoločnosti Manpower.



Súvisí to aj s tým, že slovenský pracovný trh sa zotavuje veľmi pomaly zo šoku, ktorý spôsobilo vypnutie ekonomiky v druhom štvrťroku 2020 pre zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu.



"Situácia na trhu práce je už lepšia, ako bola v treťom štvrťroku, ale ani zďaleka to nedosahuje vlaňajšiu úroveň. Napríklad nezamestnanosť sa zvýšila o 2 %. Firmy nie sú naladené príliš optimisticky. Ich očakávania pre posledný štvrťrok 2020 podľa Manpower indexu trhu práce sú utlmené. Desatina z nich očakáva, že bude v poslednom štvrťroku naberať nových zamestnancov, no 11 % firiem predpokladá prepúšťanie do konca roka," upozornila Rumiz.



Z regionálneho hľadiska je na tom najlepšie Bratislavský kraj. "Bratislava je zameranejšia na zdieľané služby, ktorých je na jej území viacero, má veľa technologických a IT firiem. Na ne má pandémia podstatne menší dosah. Rovnako takmer vôbec nie je postihnutý predaj cez internet a s ním spojená logistika," vysvetlila Rumiz, podľa ktorej sú na tom v súčasnosti najhoršie priemyselné odvetvia a cestovný ruch s gastrosektorom.