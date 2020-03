Koronavírus spôsobil v Rakúsku rekordný rast nezamestnanosti

Viedeň 30. marca (TASR) - V dôsledku šírenia nového koronavírusu sa nezamestnanosť v Rakúsku zvýšila na rekordnú hodnotu. Podľa organizácie pre trh práce Arbeitsmarktservice (AMS) od 15. do 29. marca pribudlo 179.000 nezamestnaných.



Od 16. marca začali platiť obmedzenia vychádzania a mnohé firmy a obchody sú zatvorené. Najväčší nárast počtu nezamestnaných o 58.300 zaznamenala oblasť ubytovania a gastronómie, po nej nasleduje stavebníctvo so zvýšením zhruba o 22.000. Treťou najviac postihnutou oblasťou - vzostup približne o 18.300 osôb - sú ostatné služby, najmä však ľudia pracujúci na čiastočný úväzok.



AMS najbližšie zverejní štatistiku nezamestnanosti 1. apríla, a to za celý marec. Na konci februára bolo v Rakúsku zhruba 400.000 nezamestnaných.