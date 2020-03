Nový koronavírus spôsobuje obchodné straty 282 mld. eur za 1 štvrťrok

Bratislava 12. marca (TASR) - Epidémia nového koronavírusu bude podľa expertov spoločnosti Euler Hermes pre rok 2020 znamenať hlavnú prekážku vo svetovom obchode. Odhadujú, že straty v obchode s tovarom a službami by mohli predstavovať 282,3 miliárd eur, a to len za prvý štvrťrok.



"Po tom, ako znížil spor medzi USA a Čínou v minulom roku rast svetového obchodu na najpomalšie tempo od roku 2009 (+1,2 %), očakávame, že v roku 2020 bude práve epidémia nového koronavírusu hlavnou trhovou bariérou," uviedol Peter Mucina, riaditeľ spoločnosti Euler Hermes na Slovensku.



Prebiehajúce ochranné opatrenia v reakcii na COVID-19 sú podľa analýz spoločnosti už rovnocenné s +0,7 % dodatočných ciel na tovar. Inými slovami, obchod už v prvom kvartáli 2020 utrpel ekvivalent celoročnej obchodnej vojny medzi USA a Čínou v roku 2019.



Pokiaľ ide o tovary, experti spoločnosti vo svojich predpokladoch zohľadňujú blokády v Číne a Taliansku a ochranné opatrenia v iných krajinách.



"Očakávame, že obnovenie podnikateľskej činnosti bude postupne prichádzať v apríli. Vývozné straty pri tovaroch by mali dosiahnuť celkom 161 miliárd USD, pretože dopyt z Číny a Európy bude do konca apríla naďalej výrazne obmedzený," myslí si Mucina.



V prípade služieb odborníci rátajú s výrazne nižším počtom turistov v Číne, Taliansku a všeobecnejšie v rámci Európy, ku ktorým pridávajú výrazné spomalenie dopravných služieb.