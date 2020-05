Koronavírus stlačil Berkshire Hathaway W. Buffetta do rekordnej straty

Omaha 4. mája (TASR) - Americký konglomerát Berkshire Hathaway miliardára Warrena Buffetta zaznamenal za 1. kvartál rekordnú stratu takmer 50 miliárd USD. Dôvodom je nový koronavírus, ktorý zasiahol akciové trhy.



Spoločnosť informovala, že za 1. štvrťrok evidovala stratu 49,75 miliardy USD (45,74 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka zaznamenal konglomerát čistý zisk 21,66 miliardy USD.



Stratu spôsobil prepad na akciových trhoch, ktorý nasledoval po rozšírení sa nového koronavírusu z Číny do celého sveta, v dôsledku čoho sa ekonomická aktivita prakticky zastavila. To zasiahlo do investičného portfólia Berkshire Hathaway, ktorého hodnota ku koncu minulého roka dosahovala približne 250 miliárd USD.



Celkové tržby však vzrástli a rovnako aj prevádzkový zisk. Tržby dosiahli 61,27 miliardy USD oproti 60,68 miliardy USD v 1. štvrťroku minulého roka a prevádzkový zisk sa zvýšil o 5,6 % na 5,87 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0876 USD)