Koronavírus stlačil ropný koncern Sinopec do prvej polročnej straty

Peking 31. augusta (TASR) - Čínsky petrochemický koncern Sinopec sa za 1. polrok tohto roka prepadol do straty, prvej od začatia evidovania údajov pred 17 rokmi. Stratu podľa spoločnosti spôsobili "bezprecedentné komplikácie" v dôsledku prudkého poklesu cien ropy a dopytu v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Najväčšia rafinérska spoločnosť v Ázii oznámila, že za 1. polrok tohto roka zaznamenala stratu 21,72 miliardy jüanov (2,66 miliardy eur). Ako informovala agentúra Reuters, je to prvá polročná strata od začatia evidovania príslušných údajov v roku 2003. Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho roka evidovala firma zisk 32,21 miliardy jüanov.



Stratu zaznamenala spoločnosť v obidvoch kvartáloch, výsledok za 1. polrok však ovplyvnil najmä 1. kvartál. Za toto obdobie predstavovala strata spoločnosti Sinopec až 19,78 miliardy jüanov. V 2. kvartáli sa strata prudko znížila, dosiahla 1,94 miliardy jüanov.



Tržby za 1. polrok dosiahli 1,03 bilióna jüanov. Medziročne to predstavuje pokles o 31 %. "Pre ropný priemysel to bolo mimoriadne zložité obdobie," uviedli zástupcovia čínskej spoločnosti, pričom poukázali najmä na prepad dopytu po ropných produktoch.



Čo sa týka výhľadu na najbližšie obdobie, spoločnosť uviedla, že očakáva rýchle zotavenie domáceho dopytu po pohonných látkach a ďalších produktoch. Na druhej strane, svetové ceny ropy sa podľa nej budú pravdepodobne pohybovať na nízkych úrovniach.