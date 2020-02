Koronavírus v Číne by mohol znížiť HDP Spojených štátov o 0,2 až 0,3 %

Washington 16. februára (TASR) - Epidémia koronavírusu v Číne by mohla znížiť americký hrubý domáci produkt (HDP) v 1. štvrťroku o dve až tri desatiny percenta. Uviedol zo cez víkend ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow v rozhovore pre spoločnosť Fox Business Network.



Šírenie COVID-19 predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre americkú ekonomiku, ktorej výrobný sektor už zápasí s problémami a rast investícií je slabý.



Wall Street dúfala, že sa objavia nové náznaky oživenia podnikových výdavkov, ale všetko nasvedčuje tomu, že prvá várka údajov za február pravdepodobne neprinesie dôvod na optimizmus.



Je pravda, že nedávno podpísané obchodné prímerie s Čínou a nová dohoda o voľnom obchode s Mexikom a Kanadou odstránili veľkú neistotu, s ktorou sa museli americké spoločnosti minulý rok vyrovnať. Dúfali, že ich export ožije a investície sa zrýchlia.



Epidémia nového koronavírusu v Číne však pravdepodobne spomalí zotavovanie svetovej ekonomiky, ktorú vlani zasiahol obchodný spor USA a Číny, minimálne v prvej polovici roka. Epidémia narušila globálne dodávateľské reťazce, čo by mohlo viesť k obmedzeniu dovozu a vývozu, najmä ak sa situácia ešte zhorší.



Škody sa pravdepodobne prejavia veľmi skoro, už v prieskumoch medzi podnikateľmi z výrobných sektorov v regiónoch New York a Philadelphia.



Nemožnosť získať komponenty z Číny brzdí továrne v Európe a Severnej Amerike, upozornili ekonómovia.



Banka Goldman Sachs v piatok (14. 2.) varovala, že kríza môže byť ešte nákladnejšia, ako sa pôvodne predpokladalo, pričom by mohla skresať HDP Spojených štátov až o 0,6 % v 1. štvrťroku. To je dosť veľká časť z ekonomiky, ktorej medziročné tempo rastu sa pohybuje okolo 2 %.