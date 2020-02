Koronavírus v Číne môže znížiť predaj smartfónov až o 50 %

Šanghaj 10. februára (TASR) - Predaj smartfónov v Číne by mohol v 1. kvartáli tohto roka klesnúť až o 50 %, keďže mnohé predajne sa pre epidémiu nového koronavírusu na dlhší čas zatvorili a produkcia sa zatiaľ v plnej miere neobnovila. Uviedla to vo svojej správe spoločnosť pre prieskum trhu Canalys. Navyše, očakáva aj odklad plánovaného uvedenia nových produktov na trh.



"Vzhľadom na to, že veľké akcie nie sú pre šírenie koronavírusu v Číne momentálne povolené, plánované uvedenie nových produktov na trh sa pravdepodobne zruší, prípadne odloží na neskorší termín," uvádza sa v správe. Ako Canalys dodal, očakáva, že predaj smartfónov sa v 1. štvrťroku oproti rovnakému obdobiu minulého roka zníži zhruba o polovicu.



Konkurenčná spoločnosť pre prieskum trhu IDC očakáva približne 30-percentný pokles. Ako uviedol Will Wong z IDC, "odklad opätovného sprevádzkovania odstavených závodov neovplyvní iba dodávky produktov do obchodov, ovplyvní aj termíny uvedenia nových produktov na trh v strednodobom a dlhodobom meradle".



Vírus, ktorý sa rozšíril zo stredočínskeho mesta Wu-chan, zabil doteraz viac než 900 ľudí a tvrdo zasiahol čínsky výrobný sektor. Objavil sa v najmenej vhodnom čase, keď mnohí producenti smartfónov očakávali, že najväčší trh s inteligentnými telefónmi na svete sa po niekoľkých rokoch poklesu predaja tento rok zotaví.