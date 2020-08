Koronavírus vo Viktórii vymaže zotavovanie v iných častiach Austrálie

Canberra 14. augusta (TASR) - Opätovný nástup epidémie nového koronavírusu v austrálskom štáte Viktória pravdepodobne vymaže plusy zo zotavovania ekonomiky v ďalších oblastiach krajiny. Povedal to v piatok guvernér austrálskej centrálnej banky Philip Lowe.



Štát Viktória s hlavným mestom Melbourne sa stal epicentrom druhej vlny epidémie v Austrálii. Len v stredu (12. 8.) zomrelo v krajine na chorobu COVID-19 celkovo 21 ľudí, všetci v štáte Viktória.



Austrálska vláda očakávala, že po prepade v 2. štvrťroku sa v 3. kvartáli ekonomika vráti k rastu. Podľa centrálnej banky by však druhá vlna epidémie mala z očakávaného výkonu ekonomiky v 3. štvrťroku skresať minimálne dva percentuálne body. To znamená zhoršenie prognózy, keďže približne pred mesiacom sa redukcia očakávala na úrovni 0,75 percentuálneho bodu.



Nezamestnanosť by smerom ku koncu roka mala vzrásť zhruba na 10 %. Ako Lowe dodal, na vysokej úrovni by sa miera nezamestnanosti mala udržať ešte nejaký čas.