Koronavírus zníži daňovo-odvodové príjmy o 3,1 miliardy eur

Bratislava 23. apríla (TASR) - Pandémia nového koronavírusu okreše v tomto roku daňovo-odvodové príjmy štátu. Nižšie majú byť o 6,9 % alebo 3,1 miliardy eur oproti predchádzajúcej prognóze z februára tohto roka. V prípade horšieho vývoja môže byť pokles príjmov ešte výraznejší, a to o 3,7 až 4,2 miliardy eur. Vyplýva to z najnovšej daňovej prognózy, ktorú zverejnil Inštitút finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR.



Vlani vzrástli daňovo-odvodové príjmy o 5,7 %, pandémia ich však v tomto roku negatívne zasiahne. Hlavným dôvodom je podľa IFP výrazný prepad slovenskej ekonomiky, výpadok príjmov však prehĺbia aj ekonomické opatrenia na zmiernenie dôsledkov nového koronavírusu na slovenskú ekonomiku. V budúcom roku očakáva inštitút pomalé oživenie príjmov.



Oproti februárovej prognóze sa najvýraznejšie prepadne korporátna daň, a to o viac ako štvrtinu alebo 710 miliónov eur. Od roku 2021 bude tempo rastu tejto dane nižšie než rast ziskov, základ dane bude podľa IFP znižovať umorenie strát za tento rok.



Výpadok dane z pridanej hodnoty (DPH) oproti februárovej prognóze predstavuje 14 %. Ročná efektívna daňová sadzba pri DPH klesne v tomto roku ma 14,7 % v dôsledku zhoršenia likvidity podnikateľov. Podobný vývoj bol aj v čase krízy v roku 2009.



Pokles trhu práce zníži príjmy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní o 6 %. Mestám a obciam uberie súčasná koronakríza 8 % z príjmov naviazaných na dane z príjmu fyzických osôb.



Čerpanie dávok ošetrovné a nemocenské kompenzuje výpadok príjmov domácností počas choroby, zároveň však spôsobujú dodatočný výpadok na daniach a odvodoch naviazaných na trh práce. Rizikom pre výber daní a odvodov sú aj odklady platieb, ktoré môže byť náročné splácať po skončení pandémie.



Nový koronavírus má negatívny vplyv aj na sľubne sa vyvíjajúci výnos dane u živnostníkov, čo bude mať negatívny efekt na výnos dane v nasledujúcom roku. V ďalších rokoch však IFP očakáva postupný návrat k predkrízovým hodnotám.



Oproti predošlému roku podľa IFP pandémia koronavírusu vymaže 2 miliardy eur z celkových príjmov verejnej správy, klesnú na úroveň približne 27 miliárd eur. Výpadok pocíti najmä štátny rozpočet, ktorému bude chýbať 1,6 miliardy eur kvôli prepadu výnosu DPH a korporátnej dane.