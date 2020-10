Koronavírus znížil dopyt po rope, kanadská firma Suncor bude prepúšťať

Calgary 3. októbra (TASR) – Kanadská ropná spoločnosť Suncor Energy plánuje v nasledujúcich 18 mesiacoch prepustiť do 15 % svojich zamestnancov. K rušeniu pracovných miest pristúpila po tom, ako pandémia nového koronavírusu obmedzila dopravu a s ňou dopyt po rope.



Druhá najväčšia ropná spoločnosť v Kanade tak prepustí okolo 2000 zamestnancov. Firma so sídlom v Calgary v súčasnosti zamestnáva približne 13 000 ľudí.



Ako povedal šéf spoločnosti Mark Little, nové technológie by v budúcnosti rovnako viedli k znižovaniu počtu zamestnancov, nástup pandémie nového koronavírusu však tieto plány urýchlil. Spoločnosť momentálne hľadá najvhodnejšie spôsoby zredukovania svojej pracovnej sily, a to vrátane predčasného odchodu do dôchodku aj dobrovoľného odchodu.



Ako vedenie Suncor Energy informovalo, v nasledujúcich 12 až 18 mesiacoch zníži počet pracovných miest o 10 až 15 %, pričom prepúšťanie sa dotkne všetkých regiónov, v ktorých firma pôsobí, uviedla hovorkyňa spoločnosti Sneh Seetalová. Zhruba 5 % pracovných pozícií chce Suncor zrušiť v nasledujúcich šiestich mesiacoch.