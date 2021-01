Koronavírus znížil predaj šampanského v minulom roku o takmer pätinu

Paríž 26. januára (TASR) - Predaj šampanského klesol vlani vo svete o takmer pätinu, minuloročný vývoj je však podľa najnovších odhadov lepší, než sa pôvodne čakalo. Poukázala na to organizácia Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC).



V dôsledku pandémie nového koronavírusu a prijatých karanténnych opatrení sa uzatvorili bary a reštaurácie a aj aktivity spojené so spotrebou tohto nápoja sa prudko obmedzili. Situácia sa však čiastočne zlepšila ku koncu minulého roka, vďaka čomu sa najnovšia prognóza CIVC o niečo zlepšila.



Ako CIVC v utorok informovala, odhaduje, že objem predaja šampanského klesol v roku 2020 približne o 18 %. To by znamenalo pokles ročných tržieb zhruba o 1 miliardu eur. Organizácia zároveň očakáva, že pandémia bude ovplyvňovať dopyt aj v 1. polroku tohto roka.



"Je to o niečo lepšie, než sme pôvodne očakávali," povedal predseda CIVC Maxime Toubart, ktorého citovala agentúra Reuters. Organizácia pôvodne počítala s poklesom tržieb až o 1,7 miliardy eur.



Čo sa týka predaja šampanského na francúzskom trhu a kľúčových exportných trhoch ako Británia a USA, podľa CIVC klesol objem predaja na každom z nich o 20 %. Ešte výraznejší bol pokles predaja v Japonsku, kde dosiahol zhruba 28 %. Naopak, export šampanského do Austrálie vzrástol podľa organizácie vlani o 14 %.



Celkovo sa podľa CIVC predalo vo svete v minulom roku 245 miliónov fliaš šampanského. V roku 2019 to bolo takmer 300 miliónov fliaš. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať pokles objemu predaja o viac než 18 %. CIVC pôvodne očakávala pokles predaja až o tretinu. Z pohľadu tržieb odhaduje CIVC predaj na približne 4 miliardy eur.