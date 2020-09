Koronavírus znížil zisk výrobcu alkoholických nápojov Pernod Ricard

Paríž 2. septembra (TASR) - Francúzsky producent alkoholických nápojov Pernod Ricard oznámil za minulý obchodný rok 2019/2020 prudký pokles zisku. Dôvodom boli opatrenia na spomalenie šírenia nového koronavírusu, ktoré zatvorili reštaurácie a bary, ako aj duty-free shopy na letiskách. Jediným svetlým bodom počas koronakrízy bol podľa spoločnosti predaj jej produktov v európskych a amerických supermarketoch.



Po koncerne Diageo druhý najväčší producent alkoholických nápojov na svete, do ktorého portfólia patria vodka Absolut či koňak značky Martell, uviedol, že za obchodný rok 2019/2020 (júl-jún) zaznamenal zisk 329 miliónov eur. V porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom to znamená pokles o 77 %. Informovala o tom agentúra Reuters.



Firma pocítila najmä zatvorenie barov a reštaurácií počas jarných mesiacov, ako aj výrazné obmedzenie leteckej dopravy. Duty-free shopy sa totiž na celkových tržbách spoločnosti podieľajú zhruba 6 %.



Ročné tržby dosiahli 8,45 miliardy eur, čo oproti predchádzajúcemu obchodnému roku znamená pokles o 9,5 %. Výsledky do veľkej miery ovplyvnilo zníženie maloobchodného predaja súvisiaceho s cestovným ruchom, kde pokles dosiahol 27 %. Okrem toho klesli tržby v Číne, a to o 16 %. Výsledky mohli byť horšie, nepriaznivú situáciu však čiastočne kompenzovali predaje alkoholických nápojov spoločnosti v supermarketoch v Európe a USA.



Pernod Ricard nezverejnil odhad hospodárenia v tomto obchodnom roku. Uviedol iba, že očakáva stabilný dopyt po jeho produktoch v obchodoch a počíta so zlepšením tržieb na čínskom trhu. Tento trh sa na celkových tržbách francúzskej spoločnosti podieľa približne 9 % a je druhým najväčším pre Pernod Ricard hneď po USA. Cestovný ruch a s ním spojený maloobchodný predaj zostane podľa spoločnosti aj naďalej pod tlakom.