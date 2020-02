Koronavírus zrazil ceny ropy o takmer 5 percent

Londýn 24. februára (TASR) - Ceny ropy sa v popoludňajších hodinách prepadli o takmer 5 %, pričom cena Brentu skĺzla pod hranicu 56 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagujú na rýchle šírenie nového koronavírusu z Číny do ďalších krajín sveta, ktoré môže viesť k poklesu dopytu po rope.



Ceny ropy klesajú súbežne s akciovými trhmi, ktoré rovnako zareagovali na výrazné zvýšenie počtu infikovaných v Južnej Kórei, Iráne aj Taliansku. "Vývoj počas víkendu nám ukázal, že koronavírus je v súčasnosti prakticky nezastaviteľný," povedal analytik z maklérskej firmy PVM Tamás Varga.



Južná Kórea potvrdila v pondelok vyše 230 nových prípadov nákazy, v dôsledku čoho počet infikovaných v krajine dosiahol už viac než 830. Navyše, na epidémiu koronavírusu zomrelo v krajine sedem ľudí.



Medzitým Taliansko oznámilo už šesť mŕtvych a takmer 220 infikovaných a Irán oficiálne informoval o vyše 60 infikovaných a 12 úmrtiach. Podľa polooficiálnej tlačovej agentúry ILNA však iba v meste Kom má byť už 50 obetí.



Hlavný stratég trhov zo spoločnosti AxiCorp Stephen Innes upozornil, že rýchle šírenie vírusu môže spôsobiť pokles aktivity firiem vo svete v rozsahu, ktorý do dnešných dní svet ešte nezaznamenal.



Čína sa usiluje situáciu upokojiť a čínsky prezident Si Ťin-pching už v nedeľu (23. 2.) oznámil, že Peking prijme opatrenia na zmiernenie dôsledkov epidémie na ekonomiku. Na ceny ropy to však zatiaľ nezapôsobilo a podľa investičnej banky Goldman Sachs je pravdepodobné, že než sa účinok čínskych opatrení začne prejavovať, pôjdu ceny komodít ešte výrazne nadol.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 15.19 h SEČ 55,74 USD (51,62 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,76 USD alebo 4,72 %.



Prudký pokles zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI. Dosiahla 50,80 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená pokles o 2,58 USD alebo 4,83 %.



(1 EUR = 1,0801 USD)