Koronavírus zrazil kozmetickú firmu Estée Lauder do straty

New York 20. augusta (TASR) - Americká kozmetická spoločnosť Estée Lauder oznámila za 4. kvartál obchodného roka 2019/2020 stratu, ktorá prekonala očakávania trhov. Vývoj ovplyvnili karanténne opatrenia, ktoré viedli k uzatvoreniu viacerých prevádzok, vrátane obchodov s kozmetikou. Navyše, do príjmov spoločnosti zasiahli aj obmedzenia v cestovnom ruchu. Firma zároveň oznámila, že v dôsledku tohto vývoja zruší do 2000 pracovných miest.



Spoločnosť Estée Lauder informovala, že za 4. kvartál obchodného roka 2019/2020, ktorý sa skončil 30. júna, zaznamenala stratu 462 miliónov USD (387,16 milióna eur), čo na akciu predstavuje 1,28 USD. V rovnakom období predchádzajúceho roka dosiahla spoločnosť zisk 157 miliónov USD (43 centov/akcia).



Po úprave o mimoriadne položky zaznamenala firma vo 4. štvrťroku stratu na akciu na úrovni 53 centov. Spoločnosť tak vykázala omnoho horší výsledok, keďže analytici očakávali stratu iba 19 centov/akcia.



Tržby klesli na 2,43 miliardy USD z 3,59 miliardy USD vo 4. kvartáli predchádzajúceho obchodného roka. Aj v tomto prípade spoločnosť zaostala za očakávaniami trhov, aj keď iba mierne. Analytici očakávali pokles tržieb na 2,45 miliardy USD.



Spoločnosť zároveň oznámila, že vzhľadom na vývoj na trhu zruší po celom svete 1500 až 2000 pracovných miest. Zároveň odhaduje, že zatvorí 10 až 15 % samostatných obchodov.



Za 1. štvrťrok súčasného obchodného roka 2020/2021 očakáva Estée Lauder upravený zisk na akciu na úrovni 80 až 85 centov. Odhad spoločnosti je tak výrazne slabší, než predstavuje odhad analytikov. Tí počítajú s upraveným ziskom v súčasnom kvartáli na úrovni 1,22 USD/akcia.



(1 EUR = 1,1933 USD)