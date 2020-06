Koronavírus zrazil zisk amerických bánk v 1. kvartáli takmer o 70 %

Washington 16. júna (TASR) - Zisk amerických bánk klesol v 1. kvartáli tohto roka takmer o 70 %. Dôvodom sú dôsledky pandémie nového koronavírusu na ekonomiku, čo sa odrazilo aj na bankovom sektore. Uviedol to v utorok americký Federálny úrad na ochranu vkladov (FDIC).



Zisk amerického bankového sektora dosiahol za 1. štvrťrok 18,5 miliardy USD (16,36 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 69,6 %, oznámil FDIC, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.



Ako úrad dodal, "zhoršujúca sa ekonomická aktivita" prinútila banky odpísať delikventné úvery a vyčleniť miliardy dolárov na krytie budúcich strát. Z celkového počtu bánk viac než polovica informovala o poklese zisku a 7,3 % zaznamenalo stratu.



Banky podľa FDIC vyčlenili na krytie potenciálnych úverových strát v budúcnosti 38,8 miliardy USD. To je takmer o 280 % viac než v rovnakom období pred rokom. Počet úverov, ktoré banky odpísali ako delikventné, vzrástol v medziročnom porovnaní takmer o 15 %. Z nich väčšinu tvorili úvery priemyselným podnikom.



(1 EUR = 1,1308 USD)