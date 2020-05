Koronavírus zredukoval počet cestujúcich maďarskej Wizz Air o 98 %

Budapešť 5. mája (TASR) - Maďarská nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air oznámila prepad počtu cestujúcich za minulý mesiac, v máji však očakáva omnoho lepšie výsledky.



Aerolínie Wizz Air v utorok informovali, že v apríli prepravili celkovo 78.389 pasažierov. Oproti aprílu minulého roka to znamená prepad o 98 % po tom, ako pandémia nového koronavírusu viedla k odstaveniu takmer celej leteckej prepravy.



Tento mesiac však firma počíta s výrazným zlepšením situácie, keďže je jednou z prvých európskych aerolínií, ktorá od 1. mája začala obnovovať komerčné lety z Viedne a londýnskeho letiska Luton.



Letecká spoločnosť už koncom apríla informovala, že prvými destináciami, do ktorých začne lietať z Viedne, budú Solún, Dortmund, Lisabon, Oslo a Eindhoven. V priebehu mája začne postupne obnovovať lety aj do ďalších destinácií.