Koronavírus zvýšil očakávania, že ECB v júli opäť zníži úrokové sadzby

Londýn 26. februára (TASR) - Očakávania investorov, že Európska centrálna banka (ECB) zníži sadzby, rastú. Dôvodom je šírenie sa epidémie koronavírusu. Trhy aktuálne počítajú s tým, že ECB uvoľní menovú politiku najneskôr v decembri.



Šírenie sa epidémie koronavírusu mimo Číny podporilo očakávania obchodníkov, že ECB prijme ďalšie stimuly. Termínované kontrakty (futures) na úrokovú mieru Eonia datované na 10. decembra, keď sa bude konať zasadnutie Rady guvernérov ECB, ukázali, že trh aktuálne na 100 % počíta so znížením sadzieb o 10 bázických bodov. Pravdepodobnosť zníženia sadzieb v júli stúpla na 70 % z 50 % v pondelok (24. 2.).



Najzasiahnutejšou krajinou koronavírusom je v Európe Taliansko a rastú obavy, že ekonomika krajiny sa dostane do recesie. Stovky nových prípadov hlásia aj ázijské štáty mimo Číny.



V posledných týždňoch sa na peňažných trhoch zvýšili očakávania týkajúce sa uvoľňovania menovej politiky po celom svete. Obchodníci počítajú s tým, že americká centrálna banka (Fed) zníži sadzby do konca roka dvakrát a že britská centrálna banka (BoE) uvoľní politiku v septembri.