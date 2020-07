Vírusu už padlo za obeť 13 % španielskych barov, hotelov a reštaurácií

Madrid 25. júla (TASR) - Pandémia nového koronavírusu si ďalej vyberá svoju daň od ekonomík na celom svete. V Španielsku najviac zasiahla turistický priemysel a sektor pohostinstva. Po strate zákazníkov, počas blokád spojených s pandémiou, už tento rok v Španielsku natrvalo zatvorilo svoje prevádzky približne 40.000 barov, hotelov a reštaurácií.



To predstavuje 13 % takýchto podnikov v krajine, kde je cestovný ruch hlavným motorom ekonomiky a kde malo obyvateľstvo tendenciu často sa stravovať mimo domova, v reštauráciách, uviedlo združenie firiem z tohto odvetvia - Hostelería de Espana.



Združenia očakáva, že do konca roka sa počet zatvorených podnikov zvýši na 65.000 alebo 20 % z celkového počtu.



„Potvrdzuje to náš najhorší scenár,“ uviedol José Luis Izuel, šéf Hostelería de Espana na tlačovej konferencii.



„Na vrchole leta a mesiaca po opätovnom otvorení európskych hraníc nie sú v populárnych destináciách v Španielsku takmer žiadni turisti, to je tvrdá pravda,“ skonštatoval.



V oblastiach, ako sú Baleárske ostrovy, sa znovu otvorila menej ako polovica barov a reštaurácií.



Pandémia pritom tvrdo zasiahla aj reštaurácie v obchodných štvrtiach najväčších španielskych miest, ktoré zostali z veľkej časti opustené, pretože veľa ľudí pracuje z domu.



„Práca z domova ovplyvňuje dopyt po raňajkách, sladkej pochúťke churros či obedovom menu, najmä v Madride,“ vyhlásil a dodal, že tržby v tomto odvetví by mohli klesnúť až o 50 %.



Izuel to uviedol pár dní po tom, ako lídri Európskej únie (EÚ) schválili začiatkom týždňa masívny balík stimulov, tzv. fond obnovy vo výške 750 miliárd eur, na pomoc európskym ekonomikám pri zotavovaní sa z krízy.



Španielsko je druhou najnavštevovanejšou krajinou sveta po Francúzsku. Na ochorenie COVID-19 zomrelo v Španielsku viac ako 28.400 ľudí a cestovné blokády, ako aj ďalšie obmedzenia výrazne zasiahli odvetvie cestovného ruchu, ktoré sa podieľa 12 % na hrubom domácom produkte (HDP) krajiny.



Vláda v Madride predstavila koncom júna balík pomoci pre odvetvie cestovného ruchu vo výške 4,2 miliardy eur, väčšinou vo forme záruk za úvery.



Toto odvetvie však potrebuje väčšiu pomoc, napríklad vo forme daňových úľav alebo dokonca „dovolenkových poukazov“ pre Španielov, aby aspoň domáci turisti pomohli podporiť cestovný ruch, dodal.