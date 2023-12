Korporácie odsávajú z Česka miliardy prostredníctvom prevodných cien

Praha 9. decembra (TASR) - Na dividendách, teda podieloch na zdanenom zisku, odvedú v tomto roku firmy z Česka do zahraničia opäť viac než 300 miliárd Kč (12,32 miliardy eur). Ďalšie miliardy ročne však nadnárodné korporácie odsávajú do cudziny aj prostredníctvom takzvanej prevodnej ceny, keď svojim českým firmám predávajú tovar, alebo poskytujú poradenstvo a licencie napríklad v oblasti informačných technológií, za účelovo premrštené ceny. Je za tým úsilie o daňovú optimalizáciu, potvrdzuje česká Finančná správa, podľa ktorej takéto nelegálne praktiky v tomto roku ešte pribudli. Informoval o tom server novinky.cz.



V minulom roku Finančná správa domerala korporáciám pre prevodné ceny na dani z príjmov viac než miliardu korún. Podľa expertov sa však bez odvedenia dane vyvádzajú z Česka násobne vyššie objemy peňazí. "Drvivá väčšina domeranej dane na prevodných cenách sa týka cezhraničných transakcií," povedal Novinkám a Právu hovorca Finančnej správy Tomáš Weiss, pričom dodal, že výsledky kontrol za tento rok ešte nie sú súhrnne k dispozícii.



Príkladom zneužitia je prevod obchodnej známky vlastnícky prepojenej firme do zahraničia. "Česká firma predá svoju známku za cenu významne nižšiu, než je jej trhová hodnota. Zahraničná spoločnosť následne uzatvorí s českou firmou licenčnú zmluvu na využívanie tejto obchodnej známky, čím udelí českej firme právo ďalej ju v Česku používať," povedal Weiss.



Česká firma za to však svojej zahraničnej sestre platí poplatky vysoko nad trhovou hodnotou. Navyše, aj po predaji známky ďalej zabezpečuje a financuje jej udržovanie a zhodnocovanie, napríklad prostredníctvom výdavkov za marketing, aj keď formálne, právne je obchodná známka vo vlastníctve zahraničnej firmy.



"Dochádza tak k vyvádzaniu ziskov do zahraničia, a to v dôsledku podhodnotenej kúpnej ceny za predaj známky a nadhodnotenie výšky následne hradených licenčných poplatkov. Výsledkom je znižovanie inkasa dane z príjmov právnických osôb," zhrnul Weiss. Dodal, že nemusí ísť iba o obchodnú známku, ale aj o iné typy nehmotných aktív, ako je napríklad software. Optimalizačné schémy sú podľa Weissa rôzne a týkajú sa napríklad aj poradenských služieb.



Niekedy je podľa neho software vyvedený do cudziny za trhovú cenu, následne je licencovaný späť, pričom údržba a vývoj sa naďalej realizujú, a teda platia z Česka. "Inokedy je nehmotný majetok vyvedený za určitú cenu a po niekoľkých rokoch licencovania predaný za významne nižšiu cenu späť," doplnil Weiss.



(1 EUR = 24,354 CZK)