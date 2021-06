Korporácie si v prvom štvrťroku výrazne zlepšili svoje hospodárenie

Bratislava 4. júna (TASR) - Nefinančné a finančné korporácie dosiahli v 1. štvrťroku 2021 medziročne výrazne lepší hospodársky výsledok, ich zisk dosiahol 3,1 miliardy eur a v porovnaní s 1. štvrťrokom 2020 sa zvýšil viac ako jeden a pol násobne (o 163,7 %). Zásadný vplyv na tento rast mala tvorba zisku finančných korporácií, ktoré prešli z výraznej straty v prvom štvrťroku minulého roka do zisku. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Tri štvrtiny celkového zisku vytvorili nefinančné korporácie, ktoré skončili hospodárenie v 1. štvrťroku s výsledkom 2,4 miliardy eur. Medziročne sa ich zisk zvýšil o 16,2 % (o 334,3 milióna eur). Z celkovo 25 sledovaných odvetví ekonomiky a ich zložiek zvýšilo v medziročnom porovnaní svoj zisk trinásť z nich, dvanásť malo hospodársky výsledok horší ako v 1. štvrťroku minulého roka.



Súhrnný výsledok zásadne ovplyvnil nárast zisku v celej priemyselnej výrobe o 69,0 % (na 1,1 miliardy eur) a tiež v odvetví veľkoobchodu, maloobchodu, oprave motorových vozidiel a motocyklov o 22,6 % (na 442,1 milióna eur). Spomedzi priemyselných pododvetví malo na výsledok výraznejší vplyv najmä zdvojnásobenie zisku vo výrobe dopravných prostriedkov a tiež vo výrobe kovov a kovových konštrukcií. Značný nárast hospodárskeho výsledku zaznamenalo aj odvetvie informácií a komunikácie o 71,1 % (na 448,6 milióna eur).



Naopak, tlmiaci efekt na celkovú bilanciu zisku mala pretrvávajúca strata v odvetviach stavebníctva, ako aj v poľnohospodárstve a lesníctve či prechod zo zisku do straty v odvetví činnosti v oblasti nehnuteľností, odborných, vedeckých a administratívnych činností.



Výrazne sa zlepšilo hospodárenie finančných korporácií, v 1. štvrťroku 2021 dosiahli zisk 737,9 milióna eur, v rovnakom období minulého roka vykázali stratu -876,2 milióna eur. Zisk vykázali všetky tri typy finančných inštitúcií. Najvýznamnejšie výsledok ovplyvnili poisťovacie korporácie a penzijné fondy, ako aj ostatní finanční sprostredkovatelia, ktorí prešli medziročne zo straty do zisku. Hospodársky výsledok finančných inštitúcií sa medziročne zvýšil o 48,6 % na 224,4 milióna eur.