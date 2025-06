KOS: Vláda by mala vyrovnať platy pracovníkov v sociálnych službách

Bratislava 23. júna (TASR) - Vláda obišla 800-eurovým bonusom zamestnancov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Tento bonus sa totiž týka len pracovníkov u verejných poskytovateľov. Preto by mala vláda prijať opatrenia a vyrovnať rozdiely v platoch zamestnancov u všetkých poskytovateľov sociálnych služieb. Upozornila na to Komora opatrovateliek na Slovensku (KOS) a Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SKSPaASP).



„Je to veľká nespravodlivosť! Nie je jedno, ak opatrovateľka, alebo iný pracovník v rovnakom meste, ale u rozdielnych poskytovateľov dostane, alebo nedostane sumu 800 eur. Aj keď ide len o jednorazové vyrovnanie, nespravodlivosť v systéme sociálnych služieb vnímame dlhodobo,“ uviedla podpredsedníčka KOS Iveta Ždiľová.



Zamestnanci neverejných poskytovateľov nemajú podľa nej rovnaké platy ako pracovníci verejných poskytovateľov. Objasnila, že častejšie sú zamestnávaní na čiastočné úväzky, lebo neverejní poskytovatelia im nevedia garantovať prácu na trvalý pracovný pomer aj z dôvodu neistých európskych projektov, z ktorých sú platy financované, pričom prichádzajú o niektoré zamestnanecké benefity. Títo zamestnanci nie sú tiež združení v rovnakej odborovej organizácii ako verejní poskytovatelia, ktorá by im mohla vyjednávať lepšie pracovné podmienky kolektívnou zmluvou.



„Týmto prístupom v sociálnych službách, ktoré sú dlhodobo finančne poddimenzované, personálne nestabilné a v kríze kvôli nedostatku zamestnancov, vláda rozdeľuje zamestnancov na dve skupiny. Znevýhodňuje tých, ktorí možno ani nemajú možnosť voľby pracovať vo verejnom sektore, lebo jeho služby nie sú v danej lokalite zastúpené. To zvyšuje nezáujem o prácu, fluktuáciu, alebo odchod zamestnancov rovno zo systému sociálnych služieb,“ dodala Ždiľová.