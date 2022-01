Koscinski nevylučuje, že inflácia v Poľsku dosiahne v tomto roku 10 %

Varšava 11. januára (TASR) - Nie je vylúčené, že inflácia v Poľsku dosiahne tento rok 10 %. Povedal to poľský minister financií Tadeusz Koscinski. Zároveň dodal, že Európska komisia dala "tichý súhlas" na nulovú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny.



"Nikto to nevie odhadnúť," povedal Koscinski pre poľskú televíznu stanicu Polsat. "Samozrejme, robíme všetko pre to, aby sa inflácia spomalila, aby nerástla tak prudko, avšak nič sa nedá vylúčiť," dodal s tým, že nevylučuje v tomto roku ani 10-percentný rast spotrebiteľských cien.



Podľa ministra sú za vysokou infláciou v Poľsku najmä externé faktory vrátane vysokých cien elektriny, plynu a pohonných látok, informovala agentúra PAP. Ako však uviedol, nikto netuší, čo sa udeje v najbližšej budúcnosti, napríklad, ako sa vyvinú ceny emisných povoleniek, prípadne či tlak na ceny plynu nezvýši ruský koncern Gazprom.



Koscinski zároveň uviedol, že Poľsko by nemalo mať problém s nulovou sadzbou DPH na potraviny. "Európska komisia dala tichý súhlas s takýmto zámerom," povedal minister. Dodal, že zatiaľ nereagovala, čo sa týka plánov poľskej vlády znížiť DPH z pohonných látok, vláda má však podľa neho dostatočné argumenty, aby Európska komisia súhlasila aj s tým.