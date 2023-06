KOS: Financovanie opatrovateľskej služby má riešiť odpustenie odvodov

Bratislava 26. júna (TASR) - Štát má zabezpečiť financovanie terénnej opatrovateľskej služby do jej konečného a systémového riešenia odpustením odvodov. V reakcii na schválenie nariadenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorým sa upravuje výška peňažného príspevku na opatrovanie na 569 eur mesačne, to požaduje Komora opatrovateliek Slovenska (KOS).



Zvýšenie príspevku na opatrovanie sa totiž netýka opatrovateľského personálu v zariadeniach sociálnych služieb, ani opatrovateľov v terénnej opatrovateľskej službe, ktorá sa poskytuje v domácnosti. Odpustenie odvodov poskytovateľom opatrovateľskej služby by podľa KOS pomohlo udržať kontinuitu starostlivosti v teréne a nespôsobovať prijímateľom pocit neistoty a strachu z budúcnosti.



"Náš sociálny systém nemá nič spoločné s kvalitnou a kontinuálnou dlhodobou starostlivosťou. Neprepája sociálne služby s domácou starostlivosťou o osoby odkázané na pomoc inej osoby a nepomáha tým, ktorým na príspevok na opatrovanie nevznikol nárok. Zákon sa tvári, že ponúka riešenia, definuje odľahčovaciu službu, ktorá však nie je bežne dostupná. A neustále narážame na zákony a regulácie, ktoré v praxi neplatia a sú dostupnej pomoci prekážkou," uviedla podpredsedníčka KOS Iveta Ždiľová.



Sociálny sektor zamestnáva približne 40.000 zamestnancov, v domácnostiach je zhruba 64.000 poberateľov príspevkov na opatrovanie. KOS zároveň vyzvala kompetentných k okamžitému systémovému riešeniu dostupnosti a udržateľnosti aj terénnej opatrovateľskej služby.











UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať reakciu MPSVR SR.