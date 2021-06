Košice a chorvátsky Zadar spojí počas leta sezónna letecká linka

Košice 21. júna (TASR) – Košice a chorvátsky Zadar bude od 3. júla do 4. septembra každú sobotu spájať sezónna letecká linka. Lietadlom typu Boeing 737-800 s kapacitou 189 sedadiel ju bude zabezpečovať slovenská letecká spoločnosť Air Explore. Informovalo o tom v pondelok košické letisko.Lietadlo z Košíc do mesta na pobreží Jadranu bude odlietať v sobotu o 10.15 h, pričom let potrvá 1,5 hodiny. Spiatočný let zo Zadaru bude štartovať o 12.45 h a v Košiciach lietadlo pristane o 14.15 h. Letenky už sú v predaji.Výkonný riaditeľ letiska Košice Michael Tmej uviedol, že po priamom leteckom spojení s regiónom Dalmácie evidovali mimoriadne silný dopyt už niekoľko rokov.uviedol výkonný riaditeľ Air Explore Martin Štulajter.Keďže Chorvátsko je v rámci slovenského cestovateľského semaforu na zozname zelených krajín, na cestujúcich zaočkovaných vakcínou proti ochoreniu COVID-19 a na ďalšie prípady v zmysle platných nariadení sa nevzťahuje pravidlo o karanténe. Bližšie informácie sú dostupné na webstránke https://korona.gov.sk/cestovatelsky-semafor/ . Podobné pravidlá platia aj pre vstup slovenských občanov do Chorvátska. Podrobnosti sú dostupné na stránke www.croatia.hr Naďalej pre všetky letecké spoločnosti platia všeobecne platné pravidlá nosenia respirátorov FFP2 počas celej doby letu, dodržiavanie hygieny rúk a odstupov. Rovnaké pravidlá platia aj pre pohyb cestujúcich v priestoroch terminálu letiska Košice.