Košice a Zürich spojila nová letecká linka spoločnosti Swiss

Košice 27. marca (TASR) - Nová pravidelná letecká linka od stredy spája Košice a švajčiarsky Zürich. Spustila ju švajčiarska letecká spoločnosť Swiss International Air Lines. Linka bude prevádzkovaná trikrát týždenne, okrem stredy aj v pondelok a piatok.



Prvý let na linke z Zürichu s popoludňajším príletom a odletom v Košiciach absolvoval stroj Airbus A220. Informovalo o tom košické letisko.



Ide o jediné priame letecké spojenie Slovenska a Švajčiarska, ktoré prináša aj nové možnosti letov s prestupom v Zürichu. "Je to významný míľnik v našom úsilí spájať východné Slovensko so svetom. Letecké spojenie Zürichu a Košíc nielenže spája dva dynamické regióny, ale tiež otvára množstvo globálnych príležitostí pre našich cestujúcich," uviedol výkonný riaditeľ košického letiska Thomas Dworschak.



Riaditeľ pre predaj v SR pre skupinu Lufthansa a Swiss Stefan Bednar poukázal na to, že Švajčiarsko a Slovensko majú dlhodobo úzke ekonomické a kultúrne väzby. "Nová linka Košice - Zürich by mala osloviť ako obchodných cestujúcich, tak aj cestujúcich letiacich za oddychom," povedal. Ide podľa neho aj o pohodlný spôsob dopravy pre slovenskú komunitu vo Švajčiarsku.



Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka označil linku za most medzi kultúrami, ekonomikami a komunitami, ktorý prináša obrovský potenciál pre rast a rozvoj Košíc a celého východného Slovenska. "Zvyšuje našu dostupnosť smerom ku kľúčovým globálnym trhom a posilňuje naše väzby so Švajčiarskom," skonštatoval. Vytvára to podľa neho priestor aj na posilnenie cestovného ruchu.



Za významný míľnik vo vzájomných vzťahoch krajín označil zriadenie linky aj švajčiarsky veľvyslanec v SR Peter Nelson.