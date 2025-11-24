Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Košice hľadajú zhotoviteľa okružnej križovatky na Kostolianskej ceste

Ilustračné foto. Foto: TASR - Andrej Budai

Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Autor TASR
Košice 24. novembra (TASR) - Mesto Košice v uplynulých dňoch vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na výstavbu okružnej križovatky Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

„Stavba rieši rekonštrukciu jestvujúcej priesečnej križovatky na okružnú križovatku, dobudovanie chodníkov, výmenu krytu na jestvujúcich komunikáciách v priestore križovatky, odvodnenie križovatky, dopravné značenie,“ uvádza s tým, že má ísť aj o sadové úpravy stredového ostrovčeka, ochranu dotknutých podzemných rozvodov, osvetlenie križovatky či vybudovanie nových priechodov pre chodcov.

Podľa súťažných podkladov by stavebné práce mali byť hotové do šiestich mesiacov od účinnosti zmluvy uzavretej s úspešným uchádzačom.

Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške približne 284.000 eur. Práce majú byť financované najmä z eurofondov. Mesto Košice a riadiaci orgán, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, už uzavreli zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zverejnená je v centrálnom registri zmlúv. Z nej vyplýva, že spolufinancovanie mesta má byť na úrovni najmenej osem percent z celkových oprávnených výdavkov.
