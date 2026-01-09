< sekcia Ekonomika
Košice IT Valley a IPC Prešov podpísali memorandum
Spoločnou prioritou Košice IT Valley a IPC je prispieť k rozvoju regionálneho inovačného ekosystému, posilniť výskumné a vývojové kapacity a podporiť vznik a rast inovačných podnikov a startupov.
Autor TASR
Košice 9. januára (TASR) - Združenie Košice IT Valley a Inovačné partnerské centrum (IPC) Prešov podpísali v piatok memorandum o spolupráci, ktoré ďalej prehlbuje ich partnerstvo. Obe organizácie už dlhodobo spolupracujú na podpore inovácií, sieťovaní aktérov a rozvoji inovačného prostredia na východnom Slovensku. TASR o tom informoval Valentín Humeňanský z IPC.
„Veľmi sa tešíme na túto spoluprácu, pretože Košice IT Valley dôverne poznáme a je nám cťou spoločne rozvíjať naše aktivity v prospech regiónu. Konkrétne sa naša spolupráca prejaví v zdieľaní dát, infraštruktúry a zdrojov, v organizovaní vzdelávacích podujatí, workshopov a seminárov, ako aj v spoločnej realizácii projektov, ktoré priamo podporia rozvoj regiónu,“ povedal Jozef Šimko, riaditeľ IPC.
Partneri sa podľa tlačovej správy zároveň zamerajú na mapovanie a analýzu ekosystému, podporu klastrov, podnikov a investorov so záujmom o pôsobenie v Prešovskom alebo Košickom kraji a spoluprácu pri tvorbe regionálnej inovačnej stratégie vrátane sektorových analýz a akčných plánov.
