IT spoločnosti v tomto období pociťujú väčší nápor na správu systémov

Košice 25. marca (TASR) – Sektor informačných technológií (IT), ktorý je jedným z nosných pilierov ekonomiky mesta Košice, zatiaľ koronavírus negatívne neovplyvnil. Odborníci v tejto oblasti aktuálne pociťujú väčší nápor na správu systémov, keďže celý svet presúva svoju činnosť do online priestoru. TASR o tom v stredu informoval výkonný riaditeľ združenia Košice IT Valley Pavol Miroššay.



"Väčšina, teda 95 % zamestnancov, pracuje z domu. Kancelárie a budovy sú vyprázdnené. IT má, našťastie, tú výhodu, že môžete pracovať odkiaľkoľvek," uviedol Miroššay.



Košice IT Valley v pondelok (23. 3.) zrealizovalo konferenčný hovor s viac ako 20 zástupcami košických IT spoločností, aby preverilo aktuálnu situáciu. "Na trhu cítiť opatrnosť. Zákazníci sa nepúšťajú do nových projektov, ale tie, ktoré sa už rozbehli, bežia viac-menej v štandardnom režime. Výnimkou je internetový predaj, ktorý sa v tomto období výrazne posilňuje," priblížil ďalej výkonný riaditeľ.



Najväčší IT zamestnávateľ na východe Slovenska T-Systems podľa tlačovej správy prijal všetky opatrenia odporúčané Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR, Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) a materským koncernom Deutsche Telekom. Vývoj situácie pravidelne a aktívne monitoruje a o závažných rozhodnutiach komunikuje so zamestnancami. Prevádzka a chod spoločnosti nie je ohrozená vzniknutou situáciou.



Ďalšie IT spoločnosti sú na tom podobne. Počas minulého a predminulého týždňa postupne zavádzali prácu z domu a nastavovali spôsoby, akými budú pracovať. Dnes už bežia v štandardnom režime na diaľku. Niektoré z firiem vybavujú zamestnancov aj technikou, ktorú nevyhnutne potrebujú na prácu z domu, využívajú pritom aj krátkodobé prenájmy zariadení.



IT spoločnosti však zároveň poukazujú na riziko blížiacej sa finančnej krízy. Tá ich môže zasiahnuť o dva až tri mesiace. Ak sa tak stane, tiež budú podľa združenia potrebovať podporu vlády.



Marek Barta zo spoločnosti bart.sk hovorí, že niektorí zákazníci obmedzili svoje aktivity len na podporu prevádzky elektronických obchodov, iní v tejto situácii vidia príležitosť, posilňujú vývoj a výrazne rastú. "Je potrebné ešte počkať tri – štyri týždne. To je čas, kedy budeme uzatvárať prvé fakturácie z tohto obdobia a tam sa môžu ukázať prvé problémy," uviedol.



Napriek obavám z budúcnosti firmy zmobilizovali sily a založili pod hlavičkou IT Valley iniciatívu ITpomaha.sk. "Naším cieľom je vyzbierať finančné prostriedky a poskytnúť ich na pomoc v boji s koronavírusom," informoval Miroššay.



Za týmto účelom založili aj transparentný účet. Primárne chcú pomôcť lokálnym zdravotníckym zariadeniam a organizáciám, ktoré sa venujú znevýhodneným sociálnym skupinám. "Sme v kontakte aj s ďalšími projektmi, ktoré vznikli na Slovensku, chceme využiť synergické efekty, aby sme zbytočne nerobili tie isté veci," skonštatoval riaditeľ IT združenia. O použití všetkých vyzbieraných finančných prostriedkov rozhodne komisia.