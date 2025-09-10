< sekcia Ekonomika
Košice IT Valley obhájil zlatý certifikát za riadenie klastra

Autor TASR
Košice 10. septembra (TASR) - Združenie Košice IT Valley získalo už štvrtý raz certifikát excelentnosti v riadení klastra - Gold Label od Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA). Je tak zároveň jediným držiteľom tohto ocenenia na Slovensku. Informovalo o tom Košice IT Valley s tým, že ide o najvyššie európske ocenenie pre klastrový manažment, ktoré potvrdzuje kvalitu riadenia, strategický rozvoj a medzinárodný význam klastra.
Košice IT Valley významne pôsobí vo vývoji odvetvia informačných technológií v košickom regióne. Vzniklo v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa pretransformovalo na klaster a v súčasnosti má 85 členov.
„Toto ocenenie je pre nás nielen potvrdením našej doterajšej práce, ale aj povzbudením hľadať nové aktivity, ktoré naši členovia potrebujú, a byť tu pre nich aj naďalej,“ uviedla výkonná riaditeľka Košice IT Valley Miriama Hučková.
Certifikát udeľuje ESCA na základe auditu, ktorý hodnotí viac ako 30 kritérií efektívnosti, prepojenia s partnermi, strategického plánovania či schopnosti vytvárať inovácie. Vysoko bola ocenená aj spolupráca Košice IT Valley s univerzitami a aktivity s celospoločenským presahom - napríklad projekt Živé IT projekty, ktorý prepája študentov s praxou.
„Zisk ocenenia Cluster Management Excellence Label Gold pre Košice IT Valley je pre Slovensko veľkým úspechom - potvrdzuje, že aj naše klastre dokážu spĺňať najvyššie európske štandardy a držať krok s konkurenciou. IT Valley už 15 rokov spája univerzity, firmy a verejné inštitúcie a zásadne formuje rozvoj IT sektora, inovácií a digitálnej transformácie nielen v Košiciach, ale na celom Slovensku,“ uviedol Martin Svoboda zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).
Košice IT Valley bolo v roku 2015 certifikované na „Cluster Management Excellence Label Gold“ ako prvé v strednej Európe. V rokoch 2017, 2020 a 2025 získalo tento certifikát opäť.
