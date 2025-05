Košice IT Valley ocení zodpovedné firmy na východe cenou ESG Awards

Košice 3. mája (TASR) - Firmy a jednotlivci, ktorí pôsobia na východnom Slovensku a významne prispievajú k udržateľnému rozvoju regiónu, sa môžu prihlásiť do udeľovania ocenení ESG Awards. „Cieľom je oceniť a motivovať tých, ktorí preukazujú výnimočné výsledky v oblasti environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov podnikania,“ informovalo združenie Košice IT Valley, ktoré ceny udeľuje. Uzávierka prihlášok je 15. mája.



Skratka ESG označuje tri kľúčové oblasti: environment - životné prostredie, social - sociálnu zodpovednosť a governance - správu a riadenie. Spoločnosti, ktoré zavádzajú tieto princípy, podporujú ekologickú udržateľnosť, férové pracovné podmienky, diverzitu a transparentné riadenie.



„Dnes už nestačí byť iba ekonomicky úspešný, firmy musia byť aj spoločensky zodpovedné a ekologicky uvedomelé. V Košice IT Valley vnímame, že mnohé firmy na východnom Slovensku podnikajú výnimočné aktivity a kroky v týchto oblastiach a preto sme sa rozhodli vyhlásiť ESG Awards s cieľom oceniť zodpovedné firmy, no tiež motivovať ďalších. Spoločne tak môžeme prispieť k lepšiemu životu v našom regióne,“ uviedla riaditeľka Košice IT Valley Miriama Hučková.



Súťaž Košice IT Valley ESG Awards je otvorená v troch hlavných kategóriách. Kategória ESG malá/stredná firma je určená pre spoločnosti spĺňajúce aspoň dve z troch kritérií - ročný obrat do 50 miliónov eur, majetok do 25 miliónov eur alebo menej ako 250 zamestnancov. Kategória ESG veľká firma je zameraná na väčšie spoločnosti, ktoré svojimi aktivitami udávajú smer nielen na lokálnej, ale aj na národnej úrovni. V špeciálnej kategórii osobnosť ESG porota ocení jednotlivca s výnimočným prínosom v oblasti ESG. Tento laureát bude vybraný na základe rozsahu a dosahu svojich aktivít, ktoré presiahli rámec jeho organizácie a pozitívne ovplyvnili širšiu komunitu alebo sektor.



Prihlášky bude hodnotiť nezávislá komisia zložená zo zástupcov Košice IT Valley, akademickej obce, poradenskej spoločnosti a ďalších odborníkov. Víťazov vyhlásia a ocenia počas slávnostného podujatia 12. júna. Prihlášky je možné podať prostredníctvom online formulárov na webstránke združenia.