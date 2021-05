Košice majú z eurofondov získať milióny eur na nové električky

Košice 5. mája (TASR) – Vyzvanie vo výške 25,3 milióna eur na nákup desiatich nových električiek vicepremiérka a ministerka investícií a regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) odsúhlasila. Prostriedky z eurofondov v uvedenej výške sú určené na financovanie druhej časti projektu Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach.



Moderné obojsmerné nízkopodlažné električky by mali prispieť k vyššiemu komfortu a atraktívnosti cestovania hromadnou dopravou. Výrazne sa vďaka nim majú znížiť aj vibrácie či úroveň hluku. Prispieť by tiež mali k efektívnejšiemu nástupu/výstupu cestujúcich a súbežne so zvýšením plynulosti prevádzky a prepravnej rýchlosti prinesú tiež nižšiu spotrebu trakčnej energie. „Ak chceme dosiahnuť, aby čoraz viac ľudí miesto áut využívalo verejnú dopravu, musíme im ponúknuť kvalitnú a spoľahlivú alternatívu,“ uviedla vicepremiérka, ktorej rezort plní úlohu koordinátora eurofondov.



Vyhlasovateľom vyzvania z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra bude Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Oprávneným žiadateľom o európske zdroje je v tomto prípade Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). „Verejná osobná doprava je jednou z oblastí, v ktorej Slovensku výraznou mierou pomáhajú financie z európskych zdrojov. Obnova vozidlového parku a investície do dopravnej infraštruktúry v slovenských mestách budú pokračovať,“ dodala Remišová.



Verejnú súťaž na druhú časť obnovy vozidlového parku električiek vyhlásil DPMK koncom februára. Celková odhadovaná hodnota zákazky na nákup 30 električiek je 79 miliónov eur bez DPH. V prvej etape plánujú obstarať uvedených desať. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová, verejnosť sa nimi bude môcť previezť v priebehu roka 2023.



Projekt má byť financovaný vo výške 85 percent z nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie, 10 percent zo štátneho rozpočtu a päť percent z vlastných finančných prostriedkov. Spôsob financovania bude presne určený v čiastkových kúpnych zmluvách.