Na košickom sídlisku KVP odovzdali zrekonštruovaný most

Košice 11. júna (TASR) – Zrekonštruovaný most na Moskovskej ulici na košickom sídlisku KVP vo štvrtok slávnostne odovzdali verejnosti. Stavebné práce na moste ukončili po 13 mesiacoch, náklady mesta predstavovali 1,4 milióna eur.



Vedenie mesta informovalo, že most sa opravoval po častiach, doprava bola zúžená do dvoch zo štyroch jazdných pruhov. Okrem rekonštrukcie mostného objektu a jeho súčastí vrátane spevnenia kužeľov sa realizovalo aj jeho odvodnenie, nové dopravné značenie a terénne úpravy. Nový šat dostalo aj trolejové vedenie či verejné osvetlenie.



Opravu mosta realizovala od konca apríla 2019 spoločnosť SMS ako víťaz verejného obstarávania. Rekonštrukcia mala byť pôvodne ukončená do piatich mesiacov. V auguste však došlo k preseknutiu nezakresleného optického kábla, čo spôsobilo nielen výpadok internetu, ale podľa výrobného riaditeľa dodávateľa Davida Čápa aj zhruba dvojmesačný posun pri realizácii. Zistilo sa tiež, že most bol v podstatne horšom stave, ako sa predpokladalo.



"Mostná konštrukcia bola takisto veľmi poškodená a nasiaknutá vodou. Počas stavebných prác sme ju museli zaizolovať a čakať, pokiaľ nosníky vyschnú. Našli sme aj optický kábel, ktorý nebol zakreslený v projektovej dokumentácii. Bez jeho preloženia sme nemohli pokračovať v rekonštrukcii a zároveň sme museli vypracovať novú projektovú dokumentáciu. Z tohto dôvodu sme preto museli načas zakonzervovať aj celú stavbu," vysvetlil Čáp.



Mesto dnes prevzalo aj zrekonštruovanú Myslavskú cestu. Tú v celkovej dĺžke takmer 1,3 kilometra vynovila spoločnosť Strabag za 1,1 milióna eur. Práce boli rozdelené do štyroch etáp po oboch stranách tejto cesty medzi Myslavou a hranicou obce Nižný Klátov. Primátor Jaroslav Polaček vyslovil spokojnosť nad tým, že na základe dohody sa našlo riešenie, aby každý majiteľ domu mal priamo z cesty zabezpečený bezproblémový prístup do svojho dvora.



Primátor zároveň informoval, že mesto má v tomto roku v pláne niekoľko súvislých opráv ciest, rekonštrukciu 60 chodníkov a investície do viacerých mostov. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia mosta ponad Čermeľský potok v smere na Bankov za 239 000 eur.





"Záleží nám na tom, aby sme na opravách mostov, ciest a chodníkov nešetrili, preto ich chceme opraviť čo najviac. Ideme naplno, ešte tento rok chceme začať s rekonštrukciou mosta na triede Ludvíka Svobodu na sídlisku Dargovských hrdinov, ktorý je v najhoršom stave. Chystáme aj opravu mostov na Hlinkovej ulici cez Mlynský náhon a Hornád," uviedol primátor.