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Košice predstavili prvú zmodernizovanú nízkopodlažnú električku
Podľa povereného riaditeľa dopravy DPMK Róberta Nagya ide o 30-metrové veľkokapacitné obojsmerné vozidlo dovybavené nízkopodlažným stredným dielom.
Autor TASR
Košice 15. júla (TASR) - Mesto Košice predstavilo prvú zmodernizovanú, plne klimatizovanú nízkopodlažnú električku. Jazdiť by mala začať začiatkom septembra, keďže ju ešte čaká proces homologizácie. Ako informovalo vedenie mesta a Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) na stredajšej tlačovej konferencii, do roku 2028 by malo pribudnúť spolu deväť zmodernizovaných električiek.
Podľa povereného riaditeľa dopravy DPMK Róberta Nagya ide o 30-metrové veľkokapacitné obojsmerné vozidlo dovybavené nízkopodlažným stredným dielom. Oproti pôvodnej verzii je v nej k dispozícii plne automatická klimatizácia, ktorá má podľa potreby upravovať tepelnú pohodu cestujúcich.
Nagy priblížil, že dvere sú doplnené o svetlá, ktoré majú signalizovať otváranie a zatváranie dverí. „Opakovane sa stretávame s požiadavkou, aby cestujúci boli lepšie oboznámení so situáciou, keď vozidlo zatvára dvere, aby nedochádzalo k takzvanému zovretiu cestujúceho,“ objasnil. Vozidlo je vybavené taktiež kamerovým systémom či zariadeniami na rátanie cestujúcich. Upravené bolo aj pracovisko vodiča.
Väčšina výdavkov na modernizáciu električiek vo výške 16,2 milióna eur bez DPH je hradená z eurofondov, spoluúčasť DPMK predstavuje 56.600 eur. Cena jednej električky je takmer 1,8 milióna eur bez DPH.
DPMK vyhlásil tiež verejné obstarávanie na dodávku nových, plne nízkopodlažných električiek. „Okrem toho, že sme spustili aj nákup nových električiek v hodnote viac ako 135 miliónov eur, tak dnes riešime a už máme obstarávané čítačky do vozidiel, zároveň automatické počítadlá cestujúcich, nové palubné počítače,“ dodal primátor mesta Jaroslav Polaček.
Podľa povereného riaditeľa dopravy DPMK Róberta Nagya ide o 30-metrové veľkokapacitné obojsmerné vozidlo dovybavené nízkopodlažným stredným dielom. Oproti pôvodnej verzii je v nej k dispozícii plne automatická klimatizácia, ktorá má podľa potreby upravovať tepelnú pohodu cestujúcich.
Nagy priblížil, že dvere sú doplnené o svetlá, ktoré majú signalizovať otváranie a zatváranie dverí. „Opakovane sa stretávame s požiadavkou, aby cestujúci boli lepšie oboznámení so situáciou, keď vozidlo zatvára dvere, aby nedochádzalo k takzvanému zovretiu cestujúceho,“ objasnil. Vozidlo je vybavené taktiež kamerovým systémom či zariadeniami na rátanie cestujúcich. Upravené bolo aj pracovisko vodiča.
Väčšina výdavkov na modernizáciu električiek vo výške 16,2 milióna eur bez DPH je hradená z eurofondov, spoluúčasť DPMK predstavuje 56.600 eur. Cena jednej električky je takmer 1,8 milióna eur bez DPH.
DPMK vyhlásil tiež verejné obstarávanie na dodávku nových, plne nízkopodlažných električiek. „Okrem toho, že sme spustili aj nákup nových električiek v hodnote viac ako 135 miliónov eur, tak dnes riešime a už máme obstarávané čítačky do vozidiel, zároveň automatické počítadlá cestujúcich, nové palubné počítače,“ dodal primátor mesta Jaroslav Polaček.