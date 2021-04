Košice prehodnocujú ponuku na bezúročnú pôžičku pre DPMK

Košice 16. apríla (TASR) – Mesto Košice prehodnocuje ponuku na bezúročnú pôžičku pre Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) zo strany Ministerstva financií (MF) SR. Ako pre TASR povedal hovorca magistrátu Vladimír Fabian, bude to jednou z tém nadchádzajúcich spoločných rokovaní.



Pripomenul, že primátor Jaroslav Polaček niekoľko mesiacov rokuje s predstaviteľmi vlády o tom, aby poskytli pomoc nielen pre DPMK, ale aj pre ďalšie mestské podniky či samotné mesto Košice. Finančné výpadky z dôvodu pandémie nového koronavírusu mesto počíta v desiatkach miliónov eur, zo svojho rozpočtu ich podľa Fabiana nedokážu vykryť. „Vítame záujem súčasného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), ako i ďalších vládnych predstaviteľov, riešiť aj problém mesta Košice - dôkazom tohto sú tiež niektoré návrhy riešení, ktoré vzišli z týchto rokovaní. V priebehu budúceho týždňa absolvuje primátor pracovnú cestu do Bratislavy a súčasťou nej by mali byť aj stretnutia a rokovania na MF,“ povedal Fabian s tým, že jednou z tém, ktorú budú riešiť, bude práve pomoc pre DPMK i pre ostatné mestské podniky.



MF SR ponúklo Bratislave, Košiciam, Prešovu a Žiline pomoc vo forme bezúročných pôžičiek. Chce tak upokojiť situáciu v ich mestských dopravných podnikoch, ktoré pre pandémiu nového koronavírusu zápasia s výpadkom príjmov. Hlavné mesto nemá záujem o takúto pomoc. Bratislavský magistrát štátu odkazuje, že chce rovnocennú pomoc, akú dostali aj súkromné dopravné firmy. Mesto Žilina ponuku rezortu víta, no definitívne sa rozhodne až po zoznámení sa s podrobnosťami a podmienkami pôžičky. Prešovská radnica sa zas vyjadrila, že ak sa prepad tržieb jej dopravného podniku prehĺbi, situáciu nevyrieši ani pôžička z MF SR.



Prevádzkovatelia MHD v uvedených mestách už niekoľko týždňov upozorňujú, že bez pomoci od štátu môže dôjsť k rušeniu liniek a k prepúšťaniu. Výpadok tržieb v dôsledku koronakrízy označili za enormný. Vodiči dopravných podnikov v Bratislave a Košiciach pre obavy z dôsledkov výpadkov v pondelok (12. 4.) ráno hodinu štrajkovali.