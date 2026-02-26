< sekcia Ekonomika
V Košiciach začať sa má v marci začať prestavba križovatky
Práce hradené najmä z eurofondov by mali stáť približne 257.000 eura s DPH. Spolufinancovanie mesta má byť na úrovni okolo 30.000 eur.
Autor TASR
Košice 26. februára (TASR) - Mesto Košice chce zhotoviteľovi odovzdať stavenisko na prestavbu križovatky na Kostolianskej ceste v priebehu marca. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval primátor Jaroslav Polaček s tým, že práce sa budú realizovať za plnej prevádzky križovatky, ktorá sa má premeniť na okružnú. Cieľom stavby je zvýšiť plynulosť a bezpečnosť premávky v tomto úseku.
Zhotoviteľom okružnej križovatky Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová bude spoločnosť Eurovia SK. „V tejto chvíli už len dohadujeme termíny, kedy dodávateľ prevezme stavbu. Predtým si ešte potrebuje vyriešiť nové dočasné dopravné značenie,“ povedal Polaček. Vodičov zároveň žiada o trpezlivosť v súvislosti so zmenami v doprave počas realizácie, ktorá má trvať najviac šesť mesiacov.
Práce hradené najmä z eurofondov by mali stáť približne 257.000 eura s DPH. Spolufinancovanie mesta má byť na úrovni okolo 30.000 eur. „V rámci vybudovania okružnej križovatky tu dobudujeme chodníky, vymeníme kryty na existujúcich komunikáciách, odvodnenie. Pri každom vjazde do križovatky budú vytvorené ostrovčeky s priechodom pre chodcov. Na stredovom ostrovčeku sa urobia sadové úpravy,“ spresnil s tým, že súčasťou projektu je aj preložka inžinierskych sietí či nové osvetlenie.
O plánoch premeny križovatky na Kostolianskej ceste na okružnú sa podľa primátora hovorí viac ako 20 rokov. Pripomenul, že ju sprevádzali zdĺhavé procesy vzhľadom na majetkové vysporiadania, inžinierske siete aj zmeny legislatívy a technických požiadaviek.
„Komplikácia tejto križovatky je v tom, že je vo veľmi zúženom priestore. Je večne plná. Asi najviac trpia obyvatelia, ktorí idú z Podhradovej, respektíve z Kostolianskej ulice a z Ťahanoviec, pretože tu dávajú prednosť,“ dodal Polaček. Starosta mestskej časti Sever František Ténai pripomenul, že cez uvedenú križovatku denne prechádza viac ako 250 autobusov MHD. Nová podoba križovatky by podľa projektu mala kapacitne postačovať do roku 2050.
Zhotoviteľom okružnej križovatky Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová bude spoločnosť Eurovia SK. „V tejto chvíli už len dohadujeme termíny, kedy dodávateľ prevezme stavbu. Predtým si ešte potrebuje vyriešiť nové dočasné dopravné značenie,“ povedal Polaček. Vodičov zároveň žiada o trpezlivosť v súvislosti so zmenami v doprave počas realizácie, ktorá má trvať najviac šesť mesiacov.
Práce hradené najmä z eurofondov by mali stáť približne 257.000 eura s DPH. Spolufinancovanie mesta má byť na úrovni okolo 30.000 eur. „V rámci vybudovania okružnej križovatky tu dobudujeme chodníky, vymeníme kryty na existujúcich komunikáciách, odvodnenie. Pri každom vjazde do križovatky budú vytvorené ostrovčeky s priechodom pre chodcov. Na stredovom ostrovčeku sa urobia sadové úpravy,“ spresnil s tým, že súčasťou projektu je aj preložka inžinierskych sietí či nové osvetlenie.
O plánoch premeny križovatky na Kostolianskej ceste na okružnú sa podľa primátora hovorí viac ako 20 rokov. Pripomenul, že ju sprevádzali zdĺhavé procesy vzhľadom na majetkové vysporiadania, inžinierske siete aj zmeny legislatívy a technických požiadaviek.
„Komplikácia tejto križovatky je v tom, že je vo veľmi zúženom priestore. Je večne plná. Asi najviac trpia obyvatelia, ktorí idú z Podhradovej, respektíve z Kostolianskej ulice a z Ťahanoviec, pretože tu dávajú prednosť,“ dodal Polaček. Starosta mestskej časti Sever František Ténai pripomenul, že cez uvedenú križovatku denne prechádza viac ako 250 autobusov MHD. Nová podoba križovatky by podľa projektu mala kapacitne postačovať do roku 2050.