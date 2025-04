Košice schválili prerozdelenie 7,6 mil. eur na 13 projektov

Košice 14. apríla (TASR) - Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice schválila v piatok (11. 4.) financovanie celkovo 13 investičných zámerov za 7,6 milióna eur. Osem investícií sa uskutoční v Košiciach, ďalších päť v okolitých partnerských obciach. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke.



„Veľmi ma teší, že po dohode s partnermi sme našli zdroje na to, aby sme v našej MHD mohli vymeniť 1331 označovačov cestovných lístkov, ktoré sú už teraz veľmi poruchové a na hranici svojej životnosti,“ povedal primátor Košíc Jaroslav Polaček s tým, že Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) sa pripravuje na zavedenie platby kartou za cestovný lístok priamo vo vozidlách MHD. Rozpočet na čítačky do vozidiel MHD predstavuje takmer 2,38 milióna eur. Schválený bol aj zámer na projektovú dokumentáciu k vybudovaniu nového depa pre elektrické autobusy na Bardejovskej ulici za necelých 1,04 milióna eur.



Financie boli schválené aj na výstavbu okružnej križovatky Kostolianska cesta - Národná trieda - Podhradová, modernizáciu Základnej školy (ZŠ) Mauerova či viacerých objektov v zariadení na Adlerovej, ktoré poskytuje sociálne služby. V rekreačnej časti mestskej časti (MČ) Nad jazerom chcú podporiť pohybové aktivity, v MČ Šaca plánujú dobudovanie základnej infraštruktúry, v MČ Lorinčík v lokalite Pod Hájmi by malo pribudnúť viacúčelové ihrisko, v obci Trstené pri Hornáde chcú zrekonštruovať multifunkčné ihrisko pri ZŠ, v Čani zvýšiť kvalitu a úroveň športovo-voľnočasovej infraštruktúry, v Rozhanovciach odobrili peniaze na zberný dvor, v Haniske by sa mal rozšíriť vodovod a v Sokoli pôjdu peniaze na kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd.



Po schválení Kooperačnou radou UMR musia úspešní žiadatelia podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov najneskôr do šiestich mesiacov.



V rámci Programu Slovensko bolo pre územie UMR Košice, ktoré okrem Košíc zahŕňa aj ďalších 40 obcí z okresu Košice-okolie, vyčlenených spolu 133,8 milióna eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jednotlivé projektové zámery financované z eurofondov sa postupne schvaľujú na Kooperačných radách UMR. Doposiaľ sa na schválené investície vyčerpalo 80 percent zdrojov.