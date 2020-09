Polaček: Sme pripravení na čerpanie eurofondov v obrovskej miere

Košice 11. septembra (TASR) – Košice sú pripravené na čerpanie eurofondov a podľa primátora Jaroslava Polačeka majú jasné ciele a vízie.deklaroval po piatkovom stretnutí s ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronikou Remišovou na tému nového programového obdobia na roky 2021 – 2027.Podľa Remišovej sú regióny v strategickom investičnom pláne dôležité. V Košiciach a na východe Slovenska vidí obrovský potenciál, či už sa to týka kvalifikovaných zamestnancov, alebo šikovných a pracovitých ľudí s nápadmi. Chce, aby sa zo Slovenska do sveta predávali nápady, myšlienky a inovácie a nebolo výrobnou alebo montážnou halou s lacnou pracovnou silou. Remišová počas svojho piatkového pracovného výjazdu na východnom Slovensku v Košiciach zároveň oznámila oficiálny začiatok činnosti štátnej akciovej spoločnosti Slovensko IT. O možnostiach rozvoja a čerpania eurofondov rokovala aj s vedením obce Ždaňa v okrese Košice-okolie.