Košice vítajú diaľničné prepojenie s Bratislavou cez maďarský Miškovec

Snímka z diaľnice M30 od Miškovca po maďarsko-slovenský hraničný priechod v Tornyosnémeti. Foto: TASR – František Iván

Košice 26. októbra (TASR) – Prepojenie Košíc a Bratislavy diaľnicou cez maďarský Miškovec podľa primátora Košíc Jaroslava Polačeka mnohým východniarom výrazne skráti cestu do hlavného mesta Slovenska. Ako magistrát uvádza na svojej webovej stránke, očakáva aj skorý začiatok výstavby juhovýchodného obchvatu mesta.Podľa Polačeka sa s pomocou maďarskej vlády podarilo splniť to, čo sľubovali viacerí bývalí slovenskí premiéri.povedal s tým, že Košice spája prakticky s celým diaľničným systémom v západnej a južnej Európe. Magistrát pripomína, že dokončený úsek sa od hraničného priechodu v Milhosti plynule napája na rýchlocestu R4 až do košickej mestskej časti (MČ) Šebastovce.Ako ďalej uviedol, onedlho by sa malo začať aj s nadväzujúcou výstavbou ďalšieho úseku rýchlocesty R2. Pôjde o jednu z častí juhovýchodného obchvatu Košíc od Hanisky, respektíve Šebastoviec do Košických Olšian. Z eurofondov je na ňu určených 165 miliónov eur. Po jej dobudovaní by mali motoristi v roku 2025 vedieť využiť diaľnicu D1 Bidovce – Budimír a ďalej až k Ružomberku, kde sa má v tom čase stavať posledný chýbajúci úsek tejto najdôležitejšej dopravnej tepny na Slovensku od Bratislavy do Košíc.povedal Polaček s tým, že obmedzením emisií sa zlepší životné prostredie a skvalitní sa aj život obyvateľov vo viacerých MČ. Takisto sa podľa neho zvýši rýchlosť, bezpečnosť premávky a verí, že sa zároveň zníži nehodovosť najmä pri Moste VSS.Na východe Maďarska v utorok slávnostne otvorili úsek diaľnice M30 dlhý približne 57 kilometrov, ktorý spája Miškovec s maďarsko-slovenským hraničným priechodom v Tornyosnémeti. Jeho základný kameň položili v marci 2018. Diaľnica cez maďarské územie je i diaľničným prepojením Košíc s Bratislavou. Ide o súčasť prepojenia 3300 kilometrov dlhého úseku diaľnic, spájajúcich Baltické more s Rumunskom a dopravného koridoru Via Carpatia pokračujúceho až do Grécka. Na financovaní projektu v hodnote 179,3 miliardy forintov (491,4 milióna eur) sa podieľa aj Európska únia.