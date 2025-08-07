< sekcia Ekonomika
Košice vyhlásili súťaž na revitalizáciu Bašťovanského a Clementisovej
Autor TASR
Košice 7. augusta (TASR) - Mesto Košice vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na revitalizáciu verejného priestranstva Bašťovanského a Clementisova. Celková predpokladaná hodnota zákazky, ktorá je rozdelená na dve časti, predstavuje sumu takmer 395.420 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predmetom prvej časti zákazky s predpokladanou hodnotou necelých 125.160 eur je zhotovenie pochôdznej fontány v parku na Bašťovanského ulici v mestskej časti Dargovských hrdinov, ako aj revitalizácia verejného priestranstva v podobe sadových úprav.
Hlavným motívom riešenia fontány je dláždený kruh s priemerom 5,4 metra, ktorý má byť čiastočne zapustený v spádovitom teréne. Má mať deväť dýz umiestnených v zapustených zberných nádobách s efektovým LED osvetlením. Súčasťou projektu je aj podzemný zásobník vody a prípojky vody a kanalizácie.
Druhá časť zákazky s predpokladanou hodnotou viac ako 270.260 eur sa týka revitalizácie verejného priestranstva v blízkosti Clementisovej ulice. „Predmetom zákazky je revitalizácia územia s vytvorením rekreačnej plochy v blízkosti obytnej zóny, zatraktívnenie územia, posilnenie ekologickej stability, vytvorenie voľne prístupného verejného priestranstva pre možnosť aktívneho voľného času pre všetky vekové kategórie s dôrazom na environmentálne aspekty,“ uvádza sa v oznámení s tým, že prvý stavebný objekt zahŕňa výsadbu, chodníky a mobiliár a druhý verejné osvetlenie.
Projekt má byť financovaný prevažne z eurofondov.
