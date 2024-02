Výstavba NOCKE opäť zdražela, tentoraz zhruba o pol milióna eur

Košice 27. februára (TASR) - Prestavba mestskej krytej plavárne (MKP) na Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice (NOCKE) opäť zdražela. Vyplýva to z druhého dodatku k zmluve o dielo zverejneného v Centrálnom registri zmlúv (CRZ), ktorý tento mesiac uzavreli mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO) a vranovská spoločnosť Betpres. Zvýšenie tentoraz predstavuje sumu takmer 487.000 eur bez DPH. Suma tak stúpla na necelých 17,84 milióna eur bez DPH.



Zhotoviteľ v závere minulého roka uplatnil voči TEHO nárok na indexácia zmluvnej ceny diela, pričom predložil aj potvrdenie Štatistického úradu SR o náraste cien v 3. štvrťroku minulého roka oproti 4. štvrťroku 2022 o šesť percentuálnych bodov.



Podľa dodatku došlo v rámci rokovaní medzi TEHO a stavebnou firmou ku kompromisnej dohode. Zohľadnili pritom aj dosah uplatnenia indexácie na financovanie diela a možný negatívny vplyv na úspešné ukončenie jeho samotnej realizácie. "Zmluvné strany sa dohodli, že indexácia ceny diela sa uplatní len vo výške 50 percent oproti nároku zhotoviteľa vyplývajúceho z Indexu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve," uvádza sa v dodatku.



Vranovská spoločnosť uspela vo verejnej súťaži so sumou 16,68 milióna eur bez DPH. S výstavbou NOCKE sa oficiálne začalo vlani v auguste. Prvým dodatkom, z decembra minulého roka, došlo z dôvodu potreby ďalších prác k zvýšeniu o viac ako 670.000 eur a predĺženiu o dva mesiace.



NOCKE má nahradiť doterajšiu MKP, ktorá po 35 rokoch činnosti naposledy otvorila svoje brány 30. júna 2023. Práce majú byť hradené z investičného úveru TEHO a na projekt prispel aj Fond na podporu športu. S prevádzkou NOCKE by sa mohlo začať v prvej polovici roka 2025.