Košická ABB Solutions pre ukončený projekt v USA prepúšťa vyše 60 ľudí
Autor TASR
Košice 16. apríla (TASR) - Hromadné prepúšťanie prebieha v IT spoločnosti ABB Solutions Slovakia v Košiciach, týka sa celkovo 61 zamestnancov. Firma to vo štvrtok potvrdila pre TASR s tým, že dôvodom je ukončenie projektu zo strany jej zákazníka v USA. Na prepúšťanie v spoločnosti upozornil portál Aktuality.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) predtým pre TASR uviedlo, že vo februári bolo na košickom úrade ohlásené hromadné prepúšťanie vo firme zaoberajúcej sa počítačovým programovaním s počtom 66 ohrozených zamestnancov.
Ako za firmu spresnil Peter Štupák, nahlásili prepúšťanie 66 zamestnancov, pričom piatim sa podarilo nájsť si prácu na inom oddelení. „Spoločnosť ABB Solutions Slovakia potvrdzuje, že prebieha proces hromadného prepúšťania, ktorý sa dotkne spolu 61 zamestnancov. Tento proces bude realizovaný postupne v období od apríla do septembra 2026,“ uviedol. Dôvodom prepúšťania je ukončenie projektu zo strany zákazníka firmy v USA, čo si vyžiadalo organizačné a kapacitné zmeny. Prepúšťanie sa týka „administratívnych pozícií špecifických pre USA market s názvom Medical Biller“.
Spoločnosť uviedla, že zamestnancov o prepúšťaní informovala. „Celý proces prebieha postupne a v súlade s platnou legislatívou,“ oznámila s tým, že dotknutým zamestnancom zároveň poskytla možnosť bezplatných konzultácií s externými právnikmi bez prítomnosti zamestnávateľa. Zorganizované bolo aj stretnutie s pracovníkmi príslušného úradu práce a Sociálnej poisťovne. „Zamestnancom vysvetlili podrobnosti ohľadom ďalšieho postupu pri nachádzaní si práce,“ dodala firma.
