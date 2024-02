Košická mestská časť Sídlisko KVP funguje v obmedzenom režime

Košice 1. februára (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Sídlisko KVP funguje od štvrtka v obmedzenom režime. Skrátené sú úradné hodiny pre verejnosť, nebudú organizovať žiadne kultúrne podujatia či poskytovať dotácie. Viac ako 20 šetriacich opatrení predstavil starosta Ladislav Lörinc na stredajšom (31. 1.) miestnom zastupiteľstve. Dôvodom ich prijatia je zlá finančná situácia MČ, do ktorej sa podľa jej hovorkyne Ivany Palaiovej dostali po nevyplatení podielových daní od mesta Košice v plnej výške.



Miestny úrad bude po novom obyvateľom k dispozícii do štvrtka dopoludnia, piatky bude úplne zatvorený. Na 80 percent budú znížené aj platy zamestnancov úradu. Na dobu neurčitú je tiež pozastavené vyplácanie platu starostu a znížila sa aj položka určená na odmeny poslancov, a to na úroveň 53 percent oproti rozpočtu minulého roku.



Niektoré z opatrení boli súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2024, ktorý poslanci odsúhlasili. Okrem iného zahŕňajú aj minimalizáciu športových podujatí a obmedzenie vydávania miestneho občasníka. MČ tiež pozastavila realizáciu projektov z participatívneho rozpočtu. Znížené budú aj financie určené pre Podnik služieb, ktorý zabezpečuje napríklad kosenie sídliska. Obmedzenia sa dotknú i výdavkov na zimnú údržbu, čistotu verejných priestranstiev a opravy ciest. Ohrozené sú tiež pripravované projekty z eurofondov.



"Napriek zavedeným úsporným opatreniam už v roku 2023 nebolo možné nepriaznivú finančnú situáciu, spôsobenú mestom Košice, zvrátiť. Ak nechceme miestny úrad zatvoriť, musíme prijať nepopulárne kroky," uviedol Lörinc s tým, že MČ už nemá kde šetriť. Ako pripomenul, cieľom opatrení je vyhnúť sa nútenej správe.



Miestna samospráva vstúpila do roku 2024 s neplánovaným zadlžením vo výške 221.042 eur, čo predstavuje nevyplatený podiel výnosu z dane z príjmov fyzických osôb za rok 2023. Mestským častiam boli tieto dane krátené zo strany mesta Košice od septembra do decembra, pričom sa to dotklo najviac práve Sídliska KVP, ktoré má viac kompetencií ako iné MČ. Voči konaniu mesta podniklo aj právne kroky, k niektorým sa pridali aj ďalšie MČ či mestskí poslanci. Vedenie mesta je presvedčené o zákonnosti a oprávnenosti svojho postupu.



Mesto Košice vlani v decembri informovalo, že pre nepriaznivú finančnú situáciu vstupuje do krízového režimu. Primátor a najmä starostovia veľkých MČ sa vzájomne obviňujú z nedostatočného šetrenia. Košice sú od januára v rozpočtovom provizóriu.