Košická tepláreň chystá celosystémovú odstávku

Košice 14. júna (TASR) – Tepláreň Košice (TEKO) plánuje od polnoci z pondelka na utorok (15. 6.) celosystémovú odstávku. Dodávky teplej vody budú pre väčšiu časť Košíc obnovené najneskôr vo štvrtok (17. 6.) dopoludnia, v ostatných častiach mesta do piatkového (18. 6.) večera. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



TEKO odstaví výrobu tepla a cirkuláciu teplej úžitkovej vody (TÚV) v primárnom horúcovodnom systéme. Odstavená bude väčšina zo 681 odovzdávacích staníc tepla (OST) napojených na sústavu centrálneho zásobovania teplom v Košiciach okrem sídliska Nad jazerom. Tam budú dodávky dočasne zabezpečené iným dodávateľom.



Dodávky teplej vody budú pre väčšiu časť Košíc obnovené najneskôr vo štvrtok do 10.00 h s výnimkou časti Starého Mesta a sídlisk Dargovských hrdinov a Ťahanovce, kde TÚV potečie najneskôr v piatok do 20.00 h,“ uvádza tepláreň s tým, že dôvodom je oprava jedného z kľúčových uzlových bodov sústavy. Počas prác nebudú mať TÚV ani obyvatelia ulíc Oštepová, Južná tr., Košťova, Rosná, Požiarnická, Krivá, Fibichova, Pri plynárni, Palackého, Priemyselná a Rampová.



Ako vysvetlil generálny riaditeľ TEKO Milan Habán, odstávka primárneho horúcovodného systému je potrebná - bez nej nevedia lokalizovať etapy rozvodov. Zároveň je to jediný čas v roku, keď je možné vykonať opravy, ktoré za plnej prevádzky nie sú možné. „Je to taká 'preventívna lekárska prehliadka systému', ktorú nechceme zanedbať. Robíme to preto, aby sme v zimných mesiacoch predišli neočakávaným výpadkom tepla a obmedzeniam našich zákazníkov. Ak to máme vykonať zodpovedne, je odstavenie celého systému mimo vykurovacej sezóny a súčasne v čase, keď je dosah na odberateľov tepla najmenší, nevyhnutné,“ povedal.



Počas celosystémovej odstávky odberatelia tepla za TÚV neplatia. „Ak si náhodne odpustia vodu z teplého kohútik, platia za spotrebovanú vodu ako za studenú, ale za ohrev teplej vody v tomto prípade neplatia,“ dodáva TEKO.