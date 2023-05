Košická tepláreň ukončuje prevádzku kotlov na čierne uhlie

Košice 12. mája (TASR) - Košický závod firmy MH Teplárenský holding (TH) plánuje ukončiť prevádzku kotlov na čierne uhlie do konca vykurovacej sezóny 2023/2024. Prevádzku jedného z nich ukončil v uplynulých dňoch. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa spoločnosti Andrea Devánová.



"Odchod od spaľovania uhlia je v súlade s našou dlhodobou stratégiou, ktorá je založená na dekarbonizácii a diverzifikácii palivovej základne. V závode MHTH Košice plánujeme prejsť na kombinovanú výrobu elektriny a tepla (s využitím zemného plynu a biometánu), využívať v maximálne dostupnej miere geotermálnu energiu v systéme diaľkového vykurovania, zvýšiť odber odpadného tepla zo zariadenia na energetické využitie odpadov (ZEVO) a pokračovať v odbere tepla z obnoviteľných zdrojov energie," uviedla.



Podľa jej slov by tak uhlie malo byť nahradené vyšším podielom spaľovania zemného plynu a vyšším podielom dodávok tepla do systému diaľkového vykurovania z obnoviteľných zdrojov energie. "Z hľadiska dlhodobej perspektívy plánujeme nahradiť uhlie geotermálnou energiou a špičkovým spaľovaním zemného plynu," dodala s tým, že niektoré zariadenia, ktoré spaľujú uhlie, sú schopné spaľovať aj zemný plyn, preto zostávajú v prevádzke aj po odstavení uhlia.



V teplárenskom závode v Košiciach spálili v roku 2020 okolo 105.000 ton čierneho uhlia. V minulom roku to bolo 67.000 ton. Devánová predpokladá, že do konca vykurovacej sezóny 2023/2024 spália ešte približne 50.000 ton čierneho uhlia.